У Львові виявили сказ у кота: в місті запроваджено карантинні обмеження

Сірий кіт лежить в переносці зеленого кольору. Фото: city-adm.lviv.ua

Ткач Едуард редактор стрічки новин

У п'ятницю, 7 червня, у Львові в певній ділянці міста запровадили карантинні обмеження. Причиною цього став кіт підтверджений випадок сказу у кота.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Львівської міської ради.

Що відомо про введення карантину у Львові

Зауважимо, що 6 серпня в місті лабораторно підтвердили випадок сказу у кота. Відомо, що тварину знайшли біля житлового будинку, потім її забрали волонтери, однак згодом кіт помер. Проте у зв'язку з підтвердженням у четвер випадку сказу, у Львові діятимуть обмеження.

"Сьогодні, під час засідання міської протиепізоотичної комісії визначили обмежувальні заходи, які діятимуть у карантинній зоні. Зокрема, ветеринарним клінікам заборонили приймати тварин без чинного щеплення від сказу, за винятком випадків, коли тварині потрібна ургентна допомога або вакцинація від сказу", — йдеться у повідомленні міськради.

Там додали, що обмеження діятимуть у 5-кілометровій зоні навколо місця, де виявили тварину — перехрестя вул. В.Великого та вул. Кріля (колишня вул. Тролейбусна).

Водночас у міськраді нагадали, що в ЛКП "Лев" є можливість безкоштовної вакцинації як безпритульних, так і господарських тварин від сказу.

Окрім того, мешканців закликали перевірити, чи мають їхні домашні тварини актуальне щеплення від сказу. Якщо ж термін вакцинації минув, тоді улюбленця треба якнайшвидше ревакцинувати, оскільки це єдиний надійний спосіб захисту від сказу.

"Тварини, які вже були щеплені, але могли контактувати з хворим котом, також мають пройти повторну вакцинацію. На прогулянках радимо тримати собак на повідку, а котиків поки не випускати самих надвір. Це прості кроки, які допоможуть захистити і тварин, і людей", — зауважили у ЛКП "Лев".

Що робити, якщо з хворим котом контактували саме ви

Додатково на сайті Львівської міськради опублікували заклик медиків, які сказали, що якщо людина контактувала з твариною і особливо якщо був укус, подряпина чи ослинення, тоді необхідно якомога швидше звернутися до лікаря.

Зокрема, у комунальних закладах міста доступна безкоштовна антирабічна вакцинація. Для дорослих — у лікарнях святого Пантелеймона та святого Луки, а для дітей — у лікарні святого Миколая.

"Якщо ви побачили тварину з нетиповою поведінкою або підозрою на сказ, про це потрібно повідомити Держпродспоживслужбу за цілодобовою гарячою лінією 050 230 04 28", — резюмували у міськраді.

Як повідомляли Новини.LIVE, на початку липня на Харківщині одразу в трьох селах запровадили карантин. Обмеження були введені після того, як в одному з будинків пес помер від сказу.

Також ми писали, що UAnimals закликали повністю заборонити полювання на диких тварин в Україні.