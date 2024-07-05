Графіки відключення світла на Львівщині 6 липня

Дівчина розмовляє по телефону у темряві. Фото: Freepik

У суботу, 6 липня, в Україні будуть діяти погодинні графіки відключення світла. У Львівській області планові відключення електроенергії триватимуть з 00:00 до 24:00.

Про це повідомила пресслужба Львівобленерго у Telegram.

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Відключення світла на Львівщині 6 липня

Такі тривалі обмеження пов'язані з високим рівнем енергоспоживання через спеку. Графіки будуть застосовуватися до промислових та побутових споживачів, але не зачеплять критичну інфраструктуру.

Допис Укренерго. Фото: скриншот

В Львівобленерго заявили, що 6 липня за рішенням Національної енергетичної компанії "Укренерго" через серйозний дефіцит потужності будуть застосовані погодинні відключення за таким графіком:

Від 00:00 до 17:00 будуть відключені дві черги (червоні та білі клітинки графіку).

З 17:00 до 22:00 будуть відключені три черги (червоні та частина білих клітинок графіку).

З 22:00 до 24:00 будуть відключені дві черги (червоні та білі клітинки графіку).

Інформація про відключення світла на Львівщині 6 липня. Фото: Львівобленерго

Нагадаємо, в енергосистемі України — великий дефіцит потужностей. Радник прем’єр-міністра, член наглядової ради "Укренерго" Юрій Бойко заявив, що наприкінці липня ситуація може змінитися на краще. Водночас екперти галузі попереджають українців про важку зиму, коли світло будуть вмикати лише на 2-3 години протягом доби.