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Вимкнень буде більше — як завтра діятимуть графіки відключення світла у Львові

5 липня 2024 22:21
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолій Слюсар
Графіки відключення світла на Львівщині 6 липня
Дівчина розмовляє по телефону у темряві. Фото: Freepik
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолій Слюсар

У суботу, 6 липня, в Україні будуть діяти погодинні графіки відключення світла. У Львівській області планові відключення електроенергії триватимуть з 00:00 до 24:00.

Про це повідомила пресслужба Львівобленерго у Telegram.

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Відключення світла на Львівщині 6 липня

Такі тривалі обмеження пов'язані з високим рівнем енергоспоживання через спеку. Графіки будуть застосовуватися до промислових та побутових споживачів, але не зачеплять критичну інфраструктуру.

Допис Укренерго. Фото: скриншот
Допис Укренерго. Фото: скриншот

В Львівобленерго заявили, що 6 липня за рішенням Національної енергетичної компанії "Укренерго" через серйозний дефіцит потужності будуть застосовані погодинні відключення за таким графіком:

  • Від 00:00 до 17:00 будуть відключені дві черги (червоні та білі клітинки графіку).
  • З 17:00 до 22:00 будуть відключені три черги (червоні та частина білих клітинок графіку).
  • З 22:00 до 24:00 будуть відключені дві черги (червоні та білі клітинки графіку).
Інформація про відключення світла на Львівщині 6 липня. Фото: Львівобленерго
Інформація про відключення світла на Львівщині 6 липня. Фото: Львівобленерго

Нагадаємо, в енергосистемі України — великий дефіцит потужностей. Радник прем’єр-міністра, член наглядової ради "Укренерго" Юрій Бойко заявив, що наприкінці липня ситуація може змінитися на краще.  Водночас екперти галузі попереджають українців про важку зиму, коли світло будуть вмикати лише на 2-3 години протягом доби. 

Львів електроенергія Львівська область сфера енергетики електропостачання енергосистема енергетика відключення світла світло

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