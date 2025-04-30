1 травня в Україні 2025 - традиції, нові сенси і ставлення людей до цієї дати

Львів'яни. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Колись — червоні кульки, демонстрації і вихідний із шашликами. Сьогодні — звичайний робочий день для багатьох або нагода згадати, як усе було "до того". 1 травня в Україні переживає трансформацію. Для когось — це пам’ять про дитинство. Для інших — просто дата в календарі. І мало хто вже згадує, що цей день колись вважався державним святом.

Новини.LIVE запитали у людей на вулицях Львова, що для них означає 1 травня і чи святкують цей день.

Реклама

Читайте також:

1 травня — свято чи радянщина

Більшість опитаних зізнаються: 1 травня вони не святкують. Ба більше — часто називають цей день "радянщиною", яка давно втратила актуальність. Для когось це просто звичайна дата в календарі, для інших — символ весни чи нагода трохи перепочити, якщо видасться вільний день. Але жодної урочистості чи особливого сенсу — вже давно немає.

"Перше травня - це міжнародне свято, яке раніше мало більше значення. Люди цей день цінували, особливо старше покоління. Зараз я не святкую, але радію вихідному", — каже дівчина.

"Це міжнародне свято. А раніше для нас це було свято. Сьогодні ми цей день не святкуємо", — ділиться думками жінка.

"Раніше це було: мир, праця та шашлики. Я сам з Харкова. Там війна. Тому мені не до свят", — наголошує чоловік.

"Це гарний, травневий, весняний день і можливість зустрітись з рідними. Раніше, за радянських часів, святкувала", — додає жінка.

"Насправді у чоловіка мами день народження в цей день, тому для мене це сімейне свято. А от як міжнародний День праці я не святкую, я цього не розумію. В Україні є цікавіші свята які можна святкувати ніж перше травня", — ділиться думками львів'янка.

До слова, 1 травня, або День праці — це міжнародне свято, яке вперше відзначили у 19 столітті як символ боротьби трудящих за свої права, зокрема за 8-годинний робочий день. Своїм походженням воно завдячує страйку американських робітників у Чикаго у 1886 році, коли під час протестів загинули демонстранти. І саме на їхню честь Міжнародна соціалістична конференція у 1889 році проголосила 1 травня Днем міжнародної солідарності трудящих.

За радянських часів це було офіційне державне свято з парадами, транспарантами й обов’язковими демонстраціями. Для багатьох українців старшого покоління воно асоціюється з "маївками", пікніками, вихідними та початком весни. У 2017 році Верховна Рада перейменувала його з "Дня міжнародної солідарності трудящих" на "День праці".

Нагадаємо, ми раніше писали, як працюватимуть і відпочиватимуть українці у травні.