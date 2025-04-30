1 мая в Украине 2025 - традиции, новые смыслы и отношение людей к этой дате

Львовяне. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Когда-то - красные шарики, демонстрации и выходной с шашлыками. Сегодня - обычный рабочий день для многих или возможность вспомнить, как все было "до того". 1 мая в Украине переживает трансформацию. Для кого-то — это память о детстве. Для других — просто дата в календаре. И мало кто уже вспоминает, что этот день когда-то считался государственным праздником.

Новини.LIVE спросили у людей на улицах Львова, что для них означает 1 мая и празднуют ли этот день.

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1 мая — праздник или советчина

Большинство опрошенных признаются: 1 мая они не празднуют. Более того — часто называют этот день "советчиной", которая давно потеряла актуальность. Для кого-то это просто обычная дата в календаре, для других — символ весны или возможность немного отдохнуть, если выдастся свободный день. Но никакой торжественности или особого смысла — уже давно нет.

"Первое мая - это международный праздник, который раньше имел большее значение. Люди этот день ценили, особенно старшее поколение. Сейчас я не праздную, но радуюсь выходному", — говорит девушка.

"Это международный праздник. А раньше для нас это был праздник. Сегодня мы этот день не празднуем", — делится мыслями женщина.

"Раньше это было: мир, труд и шашлыки. Я сам из Харькова. Там война. Поэтому мне не до праздников", — отмечает мужчина.

"Это хороший, майский, весенний день и возможность встретиться с родными. Раньше, в советское время, праздновала", — добавляет женщина.

"На самом деле у мужа мамы день рождения в этот день, поэтому для меня это семейный праздник. А вот как международный День труда я не праздную, я этого не понимаю. В Украине есть более интересные праздники которые можно праздновать чем первое мая", — делится мыслями львовянка.

К слову, 1 мая, или День труда — это международный праздник, который впервые отметили в 19 веке как символ борьбы трудящихся за свои права, в частности за 8-часовой рабочий день. Своим происхождением он обязан забастовке американских рабочих в Чикаго в 1886 году, когда во время протестов погибли демонстранты. И именно в их честь Международная социалистическая конференция в 1889 году провозгласила 1 мая Днем международной солидарности трудящихся.

В советское время это был официальный государственный праздник с парадами, транспарантами и обязательными демонстрациями. Для многих украинцев старшего поколения он ассоциируется с "маевками", пикниками, выходными и началом весны. В 2017 году Верховная Рада переименовала его с "Дня международной солидарности трудящихся" на "День труда".

Напомним, мы ранее писали, как будут работать и отдыхать украинцы в мае.