Defense Tech 2025 Львів — країни Європи інвестують понад 100 млн на оборону України

100 млн євро для оборонного сектору — результат саміту у Львові
Львів, у вересні 2025 став центром оборонних інновацій, прийнявши Brave1 Defense Tech Valley – найбільший у світі інвестиційний саміт у сфері оборонних технологій. Організований Міністерством цифрової трансформації України та кластером Brave1. Захід зібрав понад 5 000 учасників: інвесторів, венчурні фонди, оборонні компанії та стартапи з різних країн світу.
Угоди на понад 100 мільйонів євро
Протягом двох днів саміту було підписано низку меморандумів та угод на загальну суму понад 100 мільйонів євро. Головні теми заходу — безпілотні апарати, штучний інтелект, робототехніка, системи зв’язку, кібербезпека та dual-use рішення, які можуть застосовуватися як у військовій, так і в цивільній сферах.
Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров підкреслив, що оборонні технології в Україні розвиваються швидкими темпами.
"Минулого року приблизно 90 мільйонів доларів було залучено інвестицій в DefenseTech для стартапів. Цього року буде ще більше. Сьогоднішня угода допомагає формувати "Долину Дефенс-технологій" і відкриває перспективи для майбутнього економічного зростання України", — зазначив Федоров.
Європейські фонди заходять в Україну
За словами Артема Мороза, керівника напрямку залучення інвестицій у Brave1, значна частина нових коштів надійде від європейських фондів, які вже активно інвестують в українські інновації.
"Ми робимо такі заходи, щоб таких інвестицій і таких раундів було більше. Загальна сума одного з фондів з Німеччини — це більше ніж 25 мільйонів євро, конкретно для України. Загалом фонд перевищує 100 мільйонів євро", — пояснив він.
Міжнародні партнери та нові можливості
За результатами саміту було підписано меморандуми про співпрацю:
- з партнерами з Нідерландів (інвестиційна компанія та науково-дослідний інститут);
- з німецькою інвестиційною групою;
- з мультинаціональною компанією, що має офіси в ЄС, Лондоні та США.
Організатори наголошують, це лише початок масштабної роботи. У найближчих планах — зростання інвесторської уваги, масштабування виробництва, створення глобальних партнерств і розвиток стандартів оборонних технологій, що стануть актуальними у багатьох країнах світу.
