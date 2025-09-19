Відео
100 млн євро для оборонного сектору — результат саміту у Львові

100 млн євро для оборонного сектору — результат саміту у Львові

Дата публікації: 19 вересня 2025 12:09
Defense Tech 2025 Львів — країни Європи інвестують понад 100 млн на оборону України
Саміт Brave1 Defense Tech Valley у Львові. Фото: Новини.LIVE

Львів, у вересні 2025 став центром оборонних інновацій, прийнявши Brave1 Defense Tech Valley – найбільший у світі інвестиційний саміт у сфері оборонних технологій. Організований Міністерством цифрової трансформації України та кластером Brave1. Захід зібрав понад 5 000 учасників: інвесторів, венчурні фонди, оборонні компанії та стартапи з різних країн світу.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE.

Угоди на понад 100 мільйонів євро

Протягом двох днів саміту було підписано низку меморандумів та угод на загальну суму понад 100 мільйонів євро. Головні теми заходу — безпілотні апарати, штучний інтелект, робототехніка, системи зв’язку, кібербезпека та dual-use рішення, які можуть застосовуватися як у військовій, так і в цивільній сферах.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров підкреслив, що оборонні технології в Україні розвиваються швидкими темпами.

Defense Tech 2025 Львів
Михайло Федоров на саміті у Львові. Фото: Новини.LIVE
Defense Tech 2025 Львів
Михайло Федоров на саміті у Львові. Фото: Новини.LIVE

"Минулого року приблизно 90 мільйонів доларів було залучено інвестицій в DefenseTech для стартапів. Цього року буде ще більше. Сьогоднішня угода допомагає формувати "Долину Дефенс-технологій" і відкриває перспективи для майбутнього економічного зростання України", — зазначив Федоров.

Європейські фонди заходять в Україну

За словами Артема Мороза, керівника напрямку залучення інвестицій у Brave1, значна частина нових коштів надійде від європейських фондів, які вже активно інвестують в українські інновації.

"Ми робимо такі заходи, щоб таких інвестицій і таких раундів було більше. Загальна сума одного з фондів з Німеччини — це більше ніж 25 мільйонів євро, конкретно для України. Загалом фонд перевищує 100 мільйонів євро", — пояснив він.

Defense Tech 2025 Львів
Defense Tech 2025 у Львові. Фото: Новини.LIVE
Defense Tech 2025 Львів
Defense Tech 2025 у Львові. Фото: Новини.LIVE
Defense Tech 2025 Львів
Defense Tech 2025 у Львові. Фото: Новини.LIVE

Міжнародні партнери та нові можливості

За результатами саміту було підписано меморандуми про співпрацю:

  • з партнерами з Нідерландів (інвестиційна компанія та науково-дослідний інститут);
  • з німецькою інвестиційною групою;
  • з мультинаціональною компанією, що має офіси в ЄС, Лондоні та США.

Організатори наголошують, це лише початок масштабної роботи. У найближчих планах — зростання інвесторської уваги, масштабування виробництва, створення глобальних партнерств і розвиток стандартів оборонних технологій, що стануть актуальними у багатьох країнах світу.

Марта Байдака - Журналіст
Автор:
Марта Байдака
