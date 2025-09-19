Defense Tech 2025 Львов — страны Европы инвестируют более 100 млн на оборону Украины

Саммит Brave1 Defense Tech Valley во Львове. Фото: Новини.LIVE

Львов, в сентябре 2025 стал центром оборонных инноваций, приняв Brave1 Defense Tech Valley — крупнейший в мире инвестиционный саммит в сфере оборонных технологий. Организованный Министерством цифровой трансформации Украины и кластером Brave1. Мероприятие собрало более 5 000 участников: инвесторов, венчурные фонды, оборонные компании и стартапы из разных стран мира.

Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Соглашения на более чем 100 миллионов евро

В течение двух дней саммита был подписан ряд меморандумов и соглашений на общую сумму более 100 миллионов евро. Главные темы мероприятия — беспилотные аппараты, искусственный интеллект, робототехника, системы связи, кибербезопасность и dual-use решения, которые могут применяться как в военной, так и в гражданской сферах.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров подчеркнул, что оборонные технологии в Украине развиваются быстрыми темпами.

Михаил Федоров на саммите во Львове. Фото: Новини.LIVE

Михаил Федоров на саммите во Львове. Фото: Новини.LIVE

"В прошлом году примерно 90 миллионов долларов было привлечено инвестиций в DefenseTech для стартапов. В этом году будет еще больше. Сегодняшнее соглашение помогает формировать "Долину Дефенс-технологий" и открывает перспективы для будущего экономического роста Украины", — отметил Федоров.

Европейские фонды заходят в Украину

По словам Артема Мороза, руководителя направления привлечения инвестиций в Brave1, значительная часть новых средств поступит от европейских фондов, которые уже активно инвестируют в украинские инновации.

"Мы предпринимаем такие меры, чтобы таких инвестиций и таких раундов было больше. Общая сумма одного из фондов из Германии — это более 25 миллионов евро, конкретно для Украины. В целом фонд превышает 100 миллионов евро", — пояснил он.

Defense Tech 2025 во Львове. Фото: Новини.LIVE

Defense Tech 2025 во Львове. Фото: Новини.LIVE

Defense Tech 2025 во Львове. Фото: Новини.LIVE

Международные партнеры и новые возможности

По результатам саммита были подписаны меморандумы о сотрудничестве:

с партнерами из Нидерландов (инвестиционная компания и научно-исследовательский институт);

с немецкой инвестиционной группой;

с мультинациональной компанией, имеющей офисы в ЕС, Лондоне и США.

Организаторы отмечают, это только начало масштабной работы. В ближайших планах — рост инвесторского внимания, масштабирование производства, создание глобальных партнерств и развитие стандартов оборонных технологий, которые станут актуальными во многих странах мира.

Напомним, мы ранее писали, какие сделки на 250 млрд фунтов заключили США и Великобритания.

Мы также сообщали, в какие криптобиржи лучше всего инвестировать украинцам.