Зимова єПідтримка 2024 куди — витрачають гроші від Зеленського у Львові

Тисяча гривень в руках людини. Фото: Пресслужба НБУ

У грудні 2024 року стартувала нова державна програма "Зимова єПідтримка", ініційована президентом Володимиром Зеленським. Вона передбачає одноразову виплату 1000 гривень для певних категорій громадян. Ідея програми — підтримати українців у складний зимовий період, зокрема через економічні виклики та продовження військових дій. Програма викликала значний інтерес у суспільстві, але не обійшлося й без критики.

Новини.LIVE запитали у людей на вулицях Львова, на що витрачають отримані кошти та наскільки активно оформлюють виплати.

Читайте також:

"Зимова єПідтримка" 2024 — на що витрачають львів'яни

Більшість опитаних кажуть, що не оформляли та не будуть оформляти тисячу від Зеленського. Респонденти переконані, краще державні кошти було цільово спрямувати тим категоріям людей, які їх потребують: військовим, вчителям та лікарям.

"Я ще не витратила, очікую на надходження. Витрачу ці кошти 50 на 50: на ЗСУ і на книги та квитки в театр", — каже жінка.

"Не оформляла і не збираюсь оформляти тисячу гривень від Зеленського. Я вважаю, що це смішно в умовах сьогодення. Краще ці кошти спрямувати на армію або роздати ці гроші тим людям, які їх потребують: лікарям чи вчителям", — наголошує дівчина.

"Таку ініціативу ми не використовуємо. Ми не підтримуємо кампанію президента, ми за нього не голосували. Він слабкий лідер в час війни", — зазначає жінка.

"Ми не будемо оформляти і не будемо нічого витрачати. Ці гроші краще спрямували б одразу на армію", — додає опитана львів'янка.

"Не оформляла і не буду. Я вважаю, що є люди, які найбільше потребують цих грошей. Потрібно було — якійсь категорії людей вони потрібні — і роздати ці гроші їм", — каже дівчина.

Згідно зі статистикою Міністерства цифрової трансформації та звітами банків-партнерів, українці активно використовують отримані кошти. Найчастіше використовують грошову допомогу на ліки, комунальні послуги та підтримку ЗСУ.

Нагадаємо, ми раніше писали, яка категорія українців найперша отримає 1000 грн від Зеленського.

Ми також писали, чи можна витратити 1000 гривень від Зеленського в супермаркеті.