Поддержка 2024 куда — тратят деньги от Зеленского во Львове

Тысяча гривен в руках человека. Фото: Прессслужба НБУ

В декабре 2024 года стартовала новая государственная программа "Зимняя е Поддержка", инициированная президентом Владимиром Зеленским. Она предусматривает единовременную выплату 1000 гривен для определенных категорий граждан. Идея программы — поддержать украинцев в сложный зимний период, в частности, из-за экономических вызовов и продолжения военных действий. Программа вызвала большой интерес в обществе, но не обошлось и без критики.

Новини.LIVE спросили людей на улицах Львова, на что тратят полученные средства и насколько активно оформляют выплаты.

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Большинство опрошенных говорят, что не оформляли и не будут оформлять тысячу Зеленского. Респонденты убеждены, что лучше государственные средства было целево направить тем категориям людей, которые в них нуждаются: военным, учителям и врачам.

"Я еще не потратила, ожидаю поступлений. Потрачу эти средства 50 на 50: на ВСУ, на книги и билеты в театр", — говорит женщина.

"Не оформляла и не собираюсь оформлять тысячу гривен от Зеленского. Я считаю, что это смешно в нынешних условиях. Лучше эти средства направить на армию или раздать эти деньги тем людям, которые в них нуждаются: врачам или учителям", — отмечает девушка.

"Такую инициативу мы не используем. Мы не поддерживаем кампанию президента, мы за него не голосовали. Он слабый лидер во время войны", — отмечает женщина.

"Мы не будем оформлять и не будем ничего тратить. Эти деньги лучше направили сразу на армию", — добавляет опрошенная львовянка.

"Не оформляла и не буду. Я считаю, что есть люди, которые больше всего нуждаются в этих деньгах. Нужно было — какой-то категории людей они нужны — и раздать эти деньги им", — говорит девушка.

Согласно статистике Министерства цифровой трансформации и отчетам банков-партнеров, украинцы активно используют полученные средства. Чаще используют денежную помощь на лекарства, коммунальные услуги и поддержку ВСУ.

Напомним, мы ранее писали, какая категория украинцев в первую очередь получит 1000 грн от Зеленского.

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