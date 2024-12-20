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1000 грн Зеленского — куда львовяне тратят зимнюю выплату

20 декабря 2024 06:40
Марта Байдака - Журналист
Марта Байдака
Журналист
Поддержка 2024 куда — тратят деньги от Зеленского во Львове
Тысяча гривен в руках человека. Фото: Прессслужба НБУ
Марта Байдака - Журналист
Марта Байдака
Журналист

В декабре 2024 года стартовала новая государственная программа "Зимняя е Поддержка",  инициированная президентом Владимиром Зеленским. Она предусматривает единовременную выплату 1000 гривен для определенных категорий граждан. Идея программы — поддержать украинцев в сложный зимний период, в частности, из-за экономических вызовов и продолжения военных действий. Программа вызвала большой интерес в обществе, но не обошлось и без критики.

Новини.LIVE спросили людей на улицах Львова, на что тратят полученные средства и насколько активно оформляют выплаты.

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Большинство опрошенных говорят, что не оформляли и не будут оформлять тысячу Зеленского. Респонденты убеждены, что лучше государственные средства было целево направить тем категориям людей, которые в них нуждаются: военным, учителям и врачам.

"Я еще не потратила, ожидаю поступлений. Потрачу эти средства 50 на 50: на ВСУ, на книги и билеты в театр", — говорит женщина.

"Не оформляла и не собираюсь оформлять тысячу гривен от Зеленского. Я считаю, что это смешно в нынешних условиях. Лучше эти средства направить на армию или раздать эти деньги тем людям, которые в них нуждаются: врачам или учителям", — отмечает девушка.

"Такую инициативу мы не используем. Мы не поддерживаем кампанию президента, мы за него не голосовали. Он слабый лидер во время войны", — отмечает женщина.

"Мы не будем оформлять и не будем ничего тратить. Эти деньги лучше направили сразу на армию", — добавляет опрошенная львовянка.

"Не оформляла и не буду. Я считаю, что есть люди, которые больше всего нуждаются в этих деньгах. Нужно было — какой-то категории людей они нужны  и раздать эти деньги им", — говорит девушка.

Согласно статистике Министерства цифровой трансформации и отчетам банков-партнеров, украинцы активно используют полученные средства. Чаще используют денежную помощь на лекарства, коммунальные услуги и поддержку ВСУ.

Напомним, мы ранее писали, какая категория украинцев в первую очередь получит 1000 грн от Зеленского.

Мы также писали, можно ли потратить 1000 гривен от Зеленского в супермаркете.

украинцы Львов деньги опрос єПідтримка тысяча Зеленского

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08:00 Выплаты в размере 54 тыс. грн — кто получит до конца года

07:46 В Голосеевском районе горят авто, — Кличко

07:45 Гуцуляк в ближайшее время может стать игроком клуба из Европы

07:40 Россия массированно атаковала жилые дома в Херсоне — есть жертвы

07:31 РФ обстреливает Херсон из артиллерии, пыталась прорваться ДРГ

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка - 80x80

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07:23 Выплаты за пропавших без вести — какие документы надо сдать

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