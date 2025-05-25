Черешня по 1300 грн — коли ціни на ягоди у Львові впадуть

Ринок у Львові. Фото: Новини.LIVE

Сезон фруктів та ягід у Львові стартував — і одразу викликав здивування в покупців. Черешня на ринках коштує 1300 гривень за кілограм. Полуниця — до 270 грн. Лохина та малина — взагалі "на вагу золота".

Звідки такі ціни, які фрукти вже є у продажу та коли ягоди стануть доступнішими, читайте у матеріалі Новини.LIVE.

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Ціни на черешню у Львові

На прилавках львівських ринків уже з’явилася перша черешня. І це — не український врожай, а ранні іспанські сорти, які традиційно стартують з високої ціни.

"Рання черешня завжди дорога. Зараз — 1300 гривень за кілограм. Раніше була навіть дорожча. Це нормальна ціна на старті", — каже продавчиня пані Оксана.

За її словами, така ціна може триматися щонайменше місяць — до появи закарпатської черешні. Але й вона буде недешевою.

Ринок у Львові. Фото: Новини.LIVE

"Закарпатська теж буде дорога — через погодні умови. Але потім ціна впаде. Може бути і 300, і 200, і навіть 100 гривень за кілограм", — додає вона.

Асортимент ягід уже досить широкий, хоча майже все — імпорт:

Черешня (Іспанія) — 1300 грн/кг



Полуниця (Закарпаття) — 220–270 грн/кг



Лохина (Іспанія) — 100 грн/100 г



Малина (Португалія) — 200 грн/125 г



Абрикоси (Іспанія) — 500 грн/кг

Ринок у Львові. Фото: Новини.LIVE

"Полуничка — закарпатська. Є різні сорти. "Румба" крупна — 270, дрібніша — 220. Вся свіжа, солоденька, кожен день привозимо. Лохина — іспанська, 100 гривень за 100 грам. Малина — португальська, 200 гривень за 125 грам. Вартість висока, але люди купують через якість", — додає продавчиня.

Продавці кажуть, ціни на ягоди та фрукти за два місця впадуть на половину, а то і більше.

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