Черешня по 1300 грн — когда цены на ягоды во Львове упадут

Рынок во Львове. Фото: Новини.LIVE

Сезон фруктов и ягод во Львове стартовал — и сразу вызвал удивление у покупателей. Черешня на рынках стоит 1300 гривен за килограмм. Клубника — до 270 грн. Голубика и малина — вообще "на вес золота".

Откуда такие цены, какие фрукты уже есть в продаже и когда ягоды станут доступнее, читайте в материале Новини.LIVE.

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Цены на черешню во Львове

На прилавках львовских рынков уже появилась первая черешня. И это — не украинский урожай, а ранние испанские сорта, которые традиционно стартуют с высокой цены.

"Ранняя черешня всегда дорогая. Сейчас — 1300 гривен за килограмм. Раньше была даже дороже. Это нормальная цена на старте", — говорит продавщица Оксана.

По ее словам, такая цена может держаться минимум месяц — до появления закарпатской черешни. Но и она будет недешевой.

Рынок во Львове. Фото: Новини.LIVE

"Закарпатская тоже будет дорогая — из-за погодных условий. Но потом цена упадет. Может быть и 300, и 200, и даже 100 гривен за килограмм", — добавляет она.

Ассортимент ягод уже достаточно широкий, хотя почти все — импорт:

Черешня (Испания) — 1300 грн/кг

Клубника (Закарпатье) — 220-270 грн/кг

Голубика (Испания) — 100 грн/100 г

Малина (Португалия) — 200 грн/125 г

Абрикосы (Испания) — 500 грн/кг

Рынок во Львове. Фото: Новини.LIVE

"Клубничка — закарпатская. Есть разные сорта. "Румба" крупная — 270, мелкая — 220. Вся свежая, сладкая, каждый день привозим. Голубика — испанская, 100 гривен за 100 грамм. Малина — португальская, 200 гривен за 125 грамм. Стоимость высокая, но люди покупают из-за качества", — добавляет продавщица.

Продавцы говорят, цены на ягоды и фрукты за два места упадут на половину, а то и больше.

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