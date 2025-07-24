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Головна Львів 17-річні зобов’язані стати на облік до 31 липня — юристка

17-річні зобов’язані стати на облік до 31 липня — юристка

Ua ru
Дата публікації: 24 липня 2025 20:55
Резерв+ діє до 31 липня - що робити військовозобов'язаним
Громадянин в територіальному центрі комплектування. Фото: Вінницький ТЦК

В Україні запрацювала автоматизована система постановки на військовий облік яка синхронізується з державними реєстрами. Тепер хлопці віком від 17 до 25 років потрапляють у базу ТЦК автоматично — навіть без візиту до військкомату. Оформлення паспорта чи його обмін — і ви вже на обліку. 

Про ключові деталі нового порядку розповіла у коментарі Новини.LIVE юристка Орися Швець.

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Як пояснює юристка, це правило діє незалежно від місця перебування. Якщо юнак ініціював будь-яку паспортну процедуру — дані автоматично передаються до баз ТЦК і СП.

"Особи чоловічої статі від 17 до 25 років, які самостійно звернулися за виробленням паспорта або обміну паспорта, перебуваючи в Україні, або ж вони це зробили, перебуваючи за кордоном, будуть поставлені автоматично на військовий облік", — пояснює юристка.

Окрема категорія — юнаки, яким щойно виповнилося 17. Для них постановка на військовий облік є обов’язковою, і її потрібно пройти до кінця липня. За словами Орисі Швець, зробити це можна двома способами:

  • Особисто звернутися до територіального центру комплектування;
  • Або через державну електронну систему "Резерв+", яка дозволяє подати документи онлайн.

"Така функція постановки на облік через "Резерв+" діє до 31 липня. Після цієї дати встати на облік можна буде лише особисто", — наголосила юристка.

До слова, у  разі несвоєчасного виконання вимоги — до 31 липня на хлопця або ж його батьків (якщо йому ще немає 18) може бути накладено чималий штраф.

"Потрібно розуміти, що за несвоєчасну постановку на облік до 31 липня на таку особу або на її батьків та законних представників буде накладено штраф. Розмір штрафу становить від 17 тисяч до 34 тисяч гривень", — підкреслює фахівчиня.

Нагадаємо, ми раніше писали, чи можна автоматично продовжити відстрочку по догляду

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Львів військовий облік мобілізація ТЦК та СП юрист
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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