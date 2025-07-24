Резерв+ действует до 31 июля - что делать военнообязанным

Гражданин в территориальном центре комплектования. Фото: Винницкий ТЦК

В Украине заработала автоматизированная система постановки на воинский учет которая синхронизируется с государственными реестрами. Теперь ребята в возрасте от 17 до 25 лет попадают в базу ТЦК автоматически — даже без визита в военкомат. Оформление паспорта или его обмен — и вы уже на учете.

О ключевых деталях нового порядка рассказала в комментарии Новини.LIVE юрист Арина Швец.

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Как объясняет юрист, это правило действует независимо от места пребывания. Если юноша инициировал любую паспортную процедуру — данные автоматически передаются в базы ТЦК и СП.

"Лица мужского пола от 17 до 25 лет, которые самостоятельно обратились за выдачей паспорта или обменом паспорта, находясь в Украине, или же они это сделали, находясь за границей, будут поставлены автоматически на воинский учет", — объясняет юрист.

Отдельная категория — юноши, которым только исполнилось 17. Для них постановка на воинский учет является обязательной, и ее нужно пройти до конца июля. По словам Арины Швец, сделать это можно двумя способами:

Лично обратиться в территориальный центр комплектования;

Или через государственную электронную систему "Резерв+", которая позволяет подать документы онлайн.

"Такая функция постановки на учет через "Резерв+" действует до 31 июля. После этой даты встать на учет можно будет только лично", — отметила юрист.

К слову, в случае несвоевременного выполнения требования — до 31 июля на парня или его родителей (если ему еще нет 18) может быть наложен немалый штраф.

"Нужно понимать, что за несвоевременную постановку на учет до 31 июля на такое лицо или на его родителей и законных представителей будет наложен штраф. Размер штрафа составляет от 17 тысяч до 34 тысяч гривен", — подчеркивает специалист.

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