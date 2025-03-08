8 Березня в Україні 2025 у Львові — як святкують день жінок

Люди у Львові. Фото: Новини.LIVE

8 Березня традиційно відзначається в Україні як Міжнародний жіночий день. Однак останніми роками спостерігається зміна ставлення до цього свята. Для одних — це День весни, краси й уваги до жінок, для інших — залишок радянської традиції.

Новини.LIVE запитали у львів'янок на вулицях міста, чи святкують вони 8 березня.

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Більшість опитаних жінок не святкують 8 березня. Дехто вважає, що святкування 8 березня варто замінити на День українки або ж залишити його просто як неофіційний День весни.

"Не святкую цей день, святкую 1 березня День української жінки. А також у травні День матері", – каже жінка.

"Я особисто святкую День весни. З весною розквітає вся жіночність, жінка сформована та квітуча", – додає опитана львів'янка.

"Для мене 8 березня — це восьмий день березня. Я не святкую цю дату", – наголошує респондентка.

Люди у Львові. Фото: Новини.LIVE

"На даний час 8 березня ми не святкуємо, але я вважаю не один день має бути Днем жінки. Жінку можна любити і поважати кожного дня. Але 8 березня це свято весни і приємно якщо з цим святом привітають", — ділиться думками жінка.

Додамо, 8 березня — це Міжнародний жіночий день, який відзначають у багатьох країнах світу. Це день, коли говорять про права жінок, гендерну рівність та боротьбу з дискримінацією.

Нагадаємо, ми раніше писали, який весняний салат приготувати на 8 Березня.

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