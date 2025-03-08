8 Марта в Украине 2025 во Львове — как празднуют день женщин

Люди во Львове. Фото: Новини.LIVE

8 Марта традиционно отмечается в Украине как Международный женский день. Однако в последние годы наблюдается изменение отношения к этому празднику. Для одних — это День весны, красоты и внимания к женщинам, для других — остаток советской традиции.

Новини.LIVE спросили у львовянок на улицах города, празднуют ли они 8 марта.

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Большинство опрошенных женщин не празднуют 8 марта. Некоторые считают, что празднование 8 марта стоит заменить на День украинки или оставить его просто как неофициальный День весны.

"Не праздную этот день, праздную 1 марта День украинской женщины. А также в мае День матери", — говорит женщина.

"Я лично праздную День весны. С весной расцветает вся женственность, женщина сформирована и цветущая", — добавляет опрошенная львовянка.

"Для меня 8 Марта — это восьмой день марта. Я не праздную эту дату", — отмечает респондентка.

"В настоящее время 8 Марта мы не празднуем, но я считаю не один день должен быть Днем женщины. Женщину можно любить и уважать каждый день. Но 8 марта это праздник весны и приятно если с этим праздником поздравят", — делится мыслями женщина.

Люди во Львове. Фото: Новини.LIVE

Добавим, 8 Марта — это Международный женский день, который отмечают во многих странах мира. Это день, когда говорят о правах женщин, гендерном равенстве и борьбе с дискриминацией.

Напомним, мы ранее писали, какой весенний салат приготовить на 8 Марта.

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