9 травня в Україні 2025 — що означає цей день — опитування у Львові

9 травня у Львові. Фото: tvoemisto

Колись 9 травня в Україні святкували гучно — паради, квіти, оркестри, медалі на грудях ветеранів і обов’язкові радянські фільми по телевізору. Але тепер усе змінилося. У країні — війна, у людей — нові герої, а старі дати звучать зовсім інакше.

Новини.LIVE запитали у людей на вулицях Львова, що сьогодні для них означає 9 травня для — пам’ять про перемогу чи пережиток радянської пропаганди.

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9 травня – пам’ять про перемогу чи радянська пропаганда

Більшість опитаних українців кажуть, 9 травня більше не свято. Багато хто називає його днем, який залишився у минулому — як символ радянщини, а не справжньої пам’яті. Дехто вважає 9 травня днем вшанування загиблих у Другій світовій війні.

"Складно відповісти. Я родом з Дніпропетровської області і в школі нам про цей день говорили, що це найбільше свято. Це зараз я зрозумів, що це була пропаганда. Сьогодні я не бачу в цьому свята", — каже чоловік.

"Так, це день перемоги у світовій війні. Я взагалі зараз ніяких дат не святкую", — додає дівчина.

"Це є день пам'яті для мене. Пам'ять про тих, хто загинув у тій війні", — каже жінка.

"Цей день про радянську пропаганду. Тому що весь цивілізований світ відзначає 8 травня. Саме 8 травня було підписано акт про капітуляцію, а радянський союз хотів відокремитись", — ділиться думками львів'янка.

До слова, після 2014 року, а особливо після 2022-го, у свідомості українців з’явилися нові ключові дні. День пам’яті та примирення 8 травня, День Героїв у травні, День Незалежності, День захисників і захисниць — це ті дати, які українці справді проживають серцем.

Важливим фактом є те, що вже кілька років поспіль Україна офіційно відзначає 9 травня як День Європи. Ця дата символізує єдність, мир і спільні цінності з європейською спільнотою.

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