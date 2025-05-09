9 мая в Украине 2025 — что означает этот день — опрос во Львове

9 мая во Львове. Фото: tvoemisto

Когда-то 9 мая в Украине праздновали громко — парады, цветы, оркестры, медали на груди ветеранов и обязательные советские фильмы по телевизору. Но теперь все изменилось. В стране — война, у людей — новые герои, а старые даты звучат совсем иначе.

Новини.LIVE спросили у людей на улицах Львова, что сегодня для них означает 9 мая — память о победе или пережиток советской пропаганды.

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9 мая — память о победе или советская пропаганда

Большинство опрошенных украинцев говорят, 9 мая больше не праздник. Многие называют его днем, который остался в прошлом — как символ советчины, а не настоящей памяти. Некоторые считают 9 мая днем чествования погибших во Второй мировой войне.

"Сложно ответить. Я родом из Днепропетровской области и в школе нам об этом дне говорили, что это самый большой праздник. Это сейчас я понял, что это была пропаганда. Сегодня я не вижу в этом праздника", — говорит мужчина.

"Да, это день победы в мировой войне. Я вообще сейчас никаких дат не праздную", — добавляет девушка.

"Это день памяти для меня. Память о тех, кто погиб в той войне", — говорит женщина.

"Этот день о советской пропаганде. Потому что весь цивилизованный мир отмечает 8 мая. Именно 8 мая был подписан акт о капитуляции, а советский союз хотел отделиться", — делится мыслями львовянка.

К слову, после 2014 года, а особенно после 2022-го, в сознании украинцев появились новые ключевые дни. День памяти и примирения 8 мая, День Героев в мае, День Независимости, День защитников и защитниц — это те даты, которые украинцы действительно проживают сердцем.

Важным фактом является то, что уже несколько лет подряд Украина официально отмечает 9 мая как День Европы. Эта дата символизирует единство, мир и общие ценности с европейским сообществом.

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