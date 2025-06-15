Де дешевші фрукти у Львові 2025 — ціни на ринку та в супермаркеті

Продавчиня за прилавком із фруктами. Фото: Новини.LIVE

Сезон фруктів у самому розпалі, і прилавки львівських ринків та магазинів яскраво рясніють жовтогарячими абрикосами, червоними суницями й барвистими ягідними міксами. Але разом із кольорами літа — й ціни, які кусаються.

Скільки коштує кілограм абрикосів у Львові, а скільки доведеться заплатити за один фрукт, чи змінилися ціни порівняно з минулим роком, читайте у матеріалі Новини.LIVE

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Ціни на ринку

Абрикоси на ринку — здебільшого з Молдови та Закарпаття. Жовті, червонобокі, солодкі, з ароматом літа. Та вартість — не найприємніша.

"Абрикоси з Молдавії дуже смачні, червоненькі, свіженькі. Є ще ананасові — з Закарпаття. Вони трошки зеленкуватіші, але дуже добрі. І ті, й ті — по 200 гривень. Ми ціни не піднімаємо, бо людей і так дуже мало. Більше беруть у госпіталі, для поранених, пів кіло, кілограм — як спонсорують", — розповідає продавчиня з Галицького ринку.

А якщо взяти один абрикос? На вагах — 44 грами, і вийшло 9,90 грн за плід. А більший — до 14 гривень за штуку.

У магазині — дорожче

У львівських супермаркетах ціни трохи вищі:

Абрикоси — 225 грн/кг

Закарпатська полуниця — 230 грн/кг

Суниця — 260 грн/кг

Малина — 100 грн за лоточок (125 г)

Вишня — 395 грн/кг

У перерахунку на один абрикос (приблизно 40–45 грамів) — виходить від 10 до 13 гривень, залежно від розміру.

"Полуниця зараз у розпалі, а ціна — 200 гривень. Дешевше не буде, бо йдуть дощі, вона гниє. Довозиш — і вона вже ледве дихає. Люди беруть, але не багато. А партії маленькі, бо війна, бо нема звідки везти великими машинами. Херсона нема, Запоріжжя нема… Війна стрес дає всім", — додає продавчиня.

Найчастіше люди купують пів кілограма або трохи "на пробу", бо ціни високі, а сезон щойно розпочався. У хід ідуть:

Полуничка "для дітей"

Абрикоси "в лікарню, на гостинець"

Суниця — для варення або випічки

Додамо, порівняно з минулим роком ціни в середньому на 20–30%. Торік у червні ціна на абрикоси коливалась у межах 150–170 грн/кг.

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