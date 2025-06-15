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Главная Львов Абрикосы по 14 грн за штуку — что с ценами во Львове

Абрикосы по 14 грн за штуку — что с ценами во Львове

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Дата публикации 15 июня 2025 19:50
Где дешевле фрукты во Львове 2025 — цены на рынке и в супермаркете
Продавщица за прилавком с фруктами. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Цены на рынке В магазине — дороже

Сезон фруктов в самом разгаре, и прилавки львовских рынков и магазинов ярко пестрят оранжевыми абрикосами, красной земляникой и красочными ягодными миксами. Но вместе с цветами лета — и цены, которые кусаются.

Сколько стоит килограмм абрикосов во Львове, а сколько придется заплатить за один фрукт, изменились ли цены по сравнению с прошлым годом, читайте в материале Новини.LIVE

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Цены на рынке

Абрикосы на рынке — в основном из Молдовы и Закарпатья. Желтые, краснобокие, сладкие, с ароматом лета. И стоимость — не самая приятная.

"Абрикосы из Молдавии очень вкусные, красненькие, свеженькие. Есть еще ананасовые — из Закарпатья. Они немножко зеленоватые, но очень хорошие. И те, и те — по 200 гривен. Мы цены не поднимаем, потому что людей и так очень мало. Больше берут в госпитале, для раненых, полкило, килограмм — как спонсируют", — рассказывает продавщица с Галицкого рынка.

А если взять один абрикос? На весах — 44 грамма, и получилось 9,90 грн за плод. А больший — до 14 гривен за штуку.

В магазине — дороже

Во львовских супермаркетах цены немного выше:

  • Абрикосы — 225 грн/кг
  • Закарпатская клубника — 230 грн/кг
  • Земляника — 260 грн/кг
  • Малина — 100 грн за лоточек (125 г)
  • Вишня — 395 грн/кг

В пересчете на один абрикос (примерно 40-45 граммов) — получается от 10 до 13 гривен, в зависимости от размера.

"Клубника сейчас в разгаре, а цена — 200 гривен. Дешевле не будет, потому что идут дожди, она гниет. Довозишь — и она уже еле дышит. Люди берут, но не много. А партии маленькие, потому что война, потому что неоткуда везти большими машинами. Херсона нет, Запорожья нет... Война стресс дает всем", — добавляет продавщица.

Чаще всего люди покупают полкилограмма или немного "на пробу", потому что цены высокие, а сезон только начался. В ход идут:

  • Клубничка "для детей"
  • Абрикосы "в больницу, на гостинец"
  • Земляника — для варенья или выпечки

Добавим, по сравнению с прошлым годом цены в среднем на 20-30%. В прошлом году в июне цена на абрикосы колебалась в пределах 150-170 грн/кг.

Напомним, мы ранее писали, почему помидоры нужно сажать на участке, где есть много солнца.

Мы также писали, почему морковь у дачников может не вырасти.

Львов рынок ягоды цены супермаркет
Марта Байдака - Журналист
Автор:
Марта Байдака
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