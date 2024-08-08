Афера на резервуарах для ЗСУ — львівські правоохоронці затримали директорку підприємства

Правоохоронці проводять слідство. Фото: Нацполіція

Підприємство, яким керувала 50-річна жінка із Житомирської області, постачало військовій частині резервуари для зберігання авіаційного палива неналежної якості, що могло призвести до аварій. Підозрюваній загрожує до 12 років позбавлення волі.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції України у середу, 8 серпня.

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Деталі справи

Львівські правоохоронці викрили 50-річну директорку приватного підприємства у привласненні 15 мільйонів гривень державних коштів, виділених на закупівлю резервуарів для палива.

Резервуари для авіаційного палива. Фото: Нацполіція

Встановлено, що між підприємством і військовою частиною був укладений договір на постачання резервуарів для зберігання авіаційного палива. На рахунки підприємства було перераховано понад 15 мільйонів гривень. Однак замість якісних резервуарів підрядник передав 36 місткостей, непридатних для використання, що підтвердили експертизи.

Якість резервуарів. Фото: Нацполіція

Жінку підозрюють у скоєнні кримінальних правопорушень, які передбачають до 12 років ув'язнення, позбавлення права обіймати певні посади на строк до трьох років і конфіскацію майна.

Наразі триває досудове розслідування, вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Правоохоронці також працюють над встановленням інших осіб, причетних до злочину.