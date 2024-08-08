Афера на резервуарах для ВСУ — львовские правоохранители задержали директора предприятия

Правоохранители проводят следствие. Фото: Нацполиция

Предприятие, которым руководила 50-летняя женщина из Житомирской области, поставляло воинской части резервуары для хранения авиационного топлива ненадлежащего качества, что могло привести к авариям. Подозреваемой грозит до 12 лет лишения свободы.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Украины в среду, 8 августа.

Читайте также:

Детали дела

Львовские правоохранители разоблачили 50-летнего директора частного предприятия в присвоении 15 миллионов гривен государственных средств, выделенных на закупку резервуаров для топлива.

Резервуары для авиационного топлива. Фото: Нацполиция

Установлено, что между предприятием и воинской частью был заключен договор на поставку резервуаров для хранения авиационного топлива. На счета предприятия было перечислено более 15 миллионов гривен. Однако вместо качественных резервуаров подрядчик передал 36 емкостей, непригодных для использования, что подтвердили экспертизы.

Качество резервуаров. Фото: Нацполиция

Женщина подозревается в совершении уголовных правонарушений, которые предусматривают до 12 лет заключения, лишение права занимать определенные должности на срок до трех лет и конфискацию имущества.

В настоящее время продолжается досудебное расследование, решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей. Правоохранители также работают над установлением других лиц, причастных к преступлению.