У Львові відбулася акція до третьої річниці трагедії у Маріупольському драмтеатрі

Акція у Львові до третіх роковин авіаудару РФ по Маріупольському театру. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

У неділю, 16 березня, у Львові відбулася акція до третіх роковин бомбового авіаційного удару по Донецькому драматичному театрі в Маріуполі. Під час атаки у ньому перебували близько 1300 людей, які ховалися там від російських обстрілів.

Акцію відвідала журналістка Новини.LIVE Марта Байдака.

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Акція у Львові до третіх роковин авіаудару РФ по Маріупольському театру. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Акція до роковин удару по драмтеатру в Маріуполі

У неділю, 16 березня, у Львові українці вийшли на акцію, щоб нагадати, як три роки тому у цей день російські окупанти скинули авіаційну бомбу на драматичний театр у Маріуполі. Тоді у будівлі театру мирні жителі ховалися від російських атак, зокрема там перебували діти.

На акції у Львові люди виклали зі свічок напис "ДІТИ" та розклали іграшки. Цей напис вкотре нагадав, що під час атаки РФ на драмтеатр загинуло безліч дітей.

На акції люди стояли з плакатами з різними написами, зокрема на одному з них було зазначено: "полеглих — пам’ятати, живих — виборювати". Також на плакатах була згадка й про українців, які досі перебувають у російському полоні.

Акція у Львові до третіх роковин авіаудару РФ по Маріупольському театру. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Акція у Львові до третіх роковин авіаудару РФ по Маріупольському театру. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Акція у Львові до третіх роковин авіаудару РФ по Маріупольському театру. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Бомбардування драмтеатру в Маріуполі

16 березня 2022 року російські армійці завдали бомбового авіаційного удару по Донецькому драматичному театрі в Маріуполі, і цим ударом зруйнували його.

Будівля театру в Маріуполі використовувалася як бомбосховище під час захисту міста. У ньому переховувалися до 1300 мирних жителів.

Аби уникнути бомбардування цивільні перед будівлею театру написали великими літерами слово "ДІТИ", щоб його можна було розгледіти з повітря. Однак російських загарбників це не зупинило. Відтак близько 10 години ранку літак ЗС РФ скинув дві потужні авіабомби на будівлю. Театр був повністю зруйнований — у нього обвалився дах, потужний вибух знищив частину сусіднього парку.

Під час удару по театру в Маріуполі у будівлі перебувало близько 1300 людей. Наразі офіційно підтверджено щонайменше 300 загиблих, але реальна кількість жертв може бути значно більшою — її не вдається встановити через тимчасову окупацію міста.

Акція у Львові до третіх роковин авіаудару РФ по Маріупольському театру. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Акція у Львові до третіх роковин авіаудару РФ по Маріупольському театру. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Нагадаємо, вчора Укрпошта презентувала нову поштову марку "Місто Героїв. Маріуполь", яка присвячена пам'яті оборонців міста та жертв російської окупації.

А оборонці Маріуполя у коментарі Новини.LIVE розповіли, чи змінили б щось, якби могли повернутися на початок повномасштабного вторгнення Росії.