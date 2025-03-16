Во Львове состоялась акция к третьей годовщине трагедии в Мариупольском драмтеатре

Акция во Львове к третьей годовщине авиаудара РФ по Мариупольскому театру. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

В воскресенье, 16 марта, во Львове состоялась акция к третьей годовщине бомбового авиационного удара по Донецкому драматическому театру в Мариуполе. Во время атаки в нем находились около 1300 человек, которые прятались там от российских обстрелов.

Акцию посетила журналистка Новини.LIVE Марта Байдака.

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Акция во Львове к третьей годовщине авиаудара РФ по Мариупольскому театру. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Акция к годовщине удара по драмтеатру в Мариуполе

В воскресенье, 16 марта, во Львове украинцы вышли на акцию, чтобы напомнить как три года назад в этот день российские оккупанты сбросили авиационную бомбу на драматический театр в Мариуполе. Тогда в здании театра мирные жители прятались от российских атак, в частности там находились дети.

На акции во Львове люди выложили из свечей надпись "ДЕТИ" и разложили игрушки. Эта надпись в очередной раз напомнил, что во время атаки РФ на драмтеатр погибло множество детей.

На акции люди стояли с плакатами с различными надписями, в частности на одном из них было указано: "павших — помнить, живых — бороться". Также на плакатах было упоминание и об украинцах, которые до сих пор находятся в российском плену.

Акция во Львове к третьей годовщине авиаудара РФ по Мариупольскому театру. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Акция во Львове к третьей годовщине авиаудара РФ по Мариупольскому театру. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Акция во Львове к третьей годовщине авиаудара РФ по Мариупольскому театру. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Бомбардировка драмтеатра в Мариуполе

16 марта 2022 года российские армейцы нанесли бомбовый авиационный удар по Донецкому драматическому театру в Мариуполе, и этим ударом разрушили его.

Здание театра в Мариуполе использовалось как бомбоубежище во время защиты города. В нем укрывались до 1300 мирных жителей.

Чтобы избежать бомбардировки гражданские перед зданием театра написали большими буквами слово "ДЕТИ", чтобы его можно было разглядеть с воздуха. Однако российских захватчиков это не остановило. Поэтому около 10 часов утра самолет ВС РФ сбросил две мощные авиабомбы на здание. Театр был полностью разрушен — у него обвалилась крыша, мощный взрыв уничтожил часть соседнего парка.

Во время удара по театру в Мариуполе в здании находилось около 1300 человек. Сейчас официально подтверждено не менее 300 погибших, но реальное количество жертв может быть значительно больше — его не удается установить из-за временной оккупации города.

Акция во Львове к третьей годовщине авиаудара РФ по Мариупольскому театру. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Акция во Львове к третьей годовщине авиаудара РФ по Мариупольскому театру. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Напомним, вчера Укрпочта презентовала новую почтовую марку "Город Героев. Мариуполь", которая посвящена памяти защитников города и жертв российской оккупации.

А защитники Мариуполя в комментарии Новини.LIVE рассказали, изменили бы что-то, если бы могли вернуться к началу полномасштабного вторжения России.