Акція на підтримку полонених у Львові — матір одного із захисників закликала не забувати про них
У Львові в суботу, 6 квітня, відбулась чергова акція на підтримку полонених захисників Маріуполя. Мати одного з військовополонених закликала не забувати про них.
Про це вона сказала кореспонденту Новини.LIVE.
Акція підтримки у Львові 6 квітня
Надія розповіла, що її сину 20 років і два з них він у полоні — від 17 травня 2022 року.
Востаннє про сина чула 31 січня, коли під час обміну вийшов військовий, який був разом з ним в колонії.
"Розповідав, що вони спілкувалися. Наразі він в нормальному, стабільному стані", — поділилася мати захисника.
Найбільше бажання Надії — відкрити соцмережі та побачити, що її дитина вийшла з полону та почути голос.
"Але на жаль, коли бачимо обміни, ті які давно були і коли я вже бачу фотографії що хтось дзвонить, то розумію що цього разу я не почую голос сина", — сказала вона.
Жінка висловила сподівання, що світова спільнота почне реагувати.
"Куди вже звертатися, я не розумію чому не можна якось повпливати на ту сторону", — додала вона.
Нагадаємо, 31 березня на вулиці Києва вийшли активісти. Так вони закликали повернути полонених бійців полку "Азов" в Україну.
Також ми писали, що головний омбудсмен Туреччини Шереф Малкоч має намір здійснити візит до РФ та відвідати українських полонених. Він зазначив, що таким чином він хоче створити передумови для подальшого обміну полоненими.
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