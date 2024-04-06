Акція на підтримку полонених у Львові — матір одного із захисників закликала не забувати про них

Акція у Львові. Фото: Новини.LIVE

У Львові в суботу, 6 квітня, відбулась чергова акція на підтримку полонених захисників Маріуполя. Мати одного з військовополонених закликала не забувати про них.

Про це вона сказала кореспонденту Новини.LIVE.

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Акція підтримки у Львові 6 квітня

Надія розповіла, що її сину 20 років і два з них він у полоні — від 17 травня 2022 року.

Акція у Львові. Фото: Новини.LIVE

Акція у Львові. Фото: Новини.LIVE

Акція у Львові. Фото: Новини.LIVE

Востаннє про сина чула 31 січня, коли під час обміну вийшов військовий, який був разом з ним в колонії.

"Розповідав, що вони спілкувалися. Наразі він в нормальному, стабільному стані", — поділилася мати захисника.

Акція у Львові. Фото: Новини.LIVE

Акція у Львові. Фото: Новини.LIVE

Найбільше бажання Надії — відкрити соцмережі та побачити, що її дитина вийшла з полону та почути голос.

"Але на жаль, коли бачимо обміни, ті які давно були і коли я вже бачу фотографії що хтось дзвонить, то розумію що цього разу я не почую голос сина", — сказала вона.

Акція у Львові. Фото: Новини.LIVE

Акція у Львові. Фото: Новини.LIVE

Акція у Львові. Фото: Новини.LIVE

Жінка висловила сподівання, що світова спільнота почне реагувати.

"Куди вже звертатися, я не розумію чому не можна якось повпливати на ту сторону", — додала вона.

Акція у Львові. Фото: Новини.LIVE

Акція у Львові. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, 31 березня на вулиці Києва вийшли активісти. Так вони закликали повернути полонених бійців полку "Азов" в Україну.

Також ми писали, що головний омбудсмен Туреччини Шереф Малкоч має намір здійснити візит до РФ та відвідати українських полонених. Він зазначив, що таким чином він хоче створити передумови для подальшого обміну полоненими.