Акция в поддержку пленных во Львове — мать одного из защитников призвала не забывать о них
Во Львове в субботу, 6 апреля, прошла очередная акция в поддержку пленных защитников Мариуполя. Мать одного из военнопленных призвала не забывать о них.
Об этом она сказала корреспонденту Новини.LIVE.
Акция поддержки во Львове 6 апреля
Надежда рассказала, что ее сыну 20 лет и два из них он в плену — с 17 мая 2022 года.
Последний раз о сыне слышала 31 января, когда во время обмена вышел военный, который был вместе с ним в колонии.
"Рассказывал, что они общались. Сейчас он в нормальном, стабильном состоянии", — поделилась мать защитника.
Наибольшее желание Надежды — открыть соцсети и увидеть, что ее ребенок вышел из плена и услышать голос.
"Но увы, когда видим обмены, те, которые давно были и когда я уже вижу фотографии, что кто-то звонит, то понимаю, что на этот раз я не услышу голос сына", — сказала она.
Женщина надеется, что мировое сообщество начнет реагировать.
"Куда уже обращаться, я не понимаю, почему нельзя как-то повлиять на ту сторону", — добавила она.
Напомним, 31 марта на улицы Киева вышли активисты. Так, они призвали вернуть пленных бойцов полка "Азов" в Украину.
Также мы писали, что главный омбудсмен Турции Шереф Малкоч намерен совершить визит в РФ и посетить украинских пленных. Он отметил, что таким образом он хочет создать предпосылки для дальнейшего обмена пленными.
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