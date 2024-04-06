Акция в поддержку пленных во Львове — мать одного из защитников призвала не забывать о них

Акция во Львове. Фото: Новини.LIVE

Во Львове в субботу, 6 апреля, прошла очередная акция в поддержку пленных защитников Мариуполя. Мать одного из военнопленных призвала не забывать о них.

Об этом она сказала корреспонденту Новини.LIVE.

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Акция поддержки во Львове 6 апреля

Надежда рассказала, что ее сыну 20 лет и два из них он в плену — с 17 мая 2022 года.

Акция во Львове. Фото: Новини.LIVE

Акция во Львове. Фото: Новини.LIVE

Акция во Львове. Фото: Новини.LIVE

Последний раз о сыне слышала 31 января, когда во время обмена вышел военный, который был вместе с ним в колонии.

"Рассказывал, что они общались. Сейчас он в нормальном, стабильном состоянии", — поделилась мать защитника.

Акция во Львове. Фото: Новини.LIVE

Акция во Львове. Фото: Новини.LIVE

Наибольшее желание Надежды — открыть соцсети и увидеть, что ее ребенок вышел из плена и услышать голос.

"Но увы, когда видим обмены, те, которые давно были и когда я уже вижу фотографии, что кто-то звонит, то понимаю, что на этот раз я не услышу голос сына", — сказала она.

Акция во Львове. Фото: Новини.LIVE

Акция во Львове. Фото: Новини.LIVE

Акция во Львове. Фото: Новини.LIVE

Женщина надеется, что мировое сообщество начнет реагировать.

"Куда уже обращаться, я не понимаю, почему нельзя как-то повлиять на ту сторону", — добавила она.

Акция во Львове. Фото: Новини.LIVE

Акция во Львове. Фото: Новини.LIVE

Напомним, 31 марта на улицы Киева вышли активисты. Так, они призвали вернуть пленных бойцов полка "Азов" в Украину.

Также мы писали, что главный омбудсмен Турции Шереф Малкоч намерен совершить визит в РФ и посетить украинских пленных. Он отметил, что таким образом он хочет создать предпосылки для дальнейшего обмена пленными.