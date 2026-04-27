Головна Львів Алерголог вимагала гроші у військовозобов'язаного: що вирішив суд

Дата публікації: 27 квітня 2026 03:32
Лікарка. Фото ілюстративне: freepik.com

Лікарку-алерголога однієї з лікарень Львова викрили в хабарництві. Жінка вимагала в чоловіка призовного віку гроші жа встановлення інвалідності. Порушницю засудили до ув'язнення. Адвокати намагалися оскаржити цей вирок, але безрезультатно. 

Про це 25 лютого повідомили у Львівській обласній прокуратурі, передає Новини.LIVE

Деталі справи 

За даними слідства, у жовтні 2024 року фігурантка вимагала три тисячі доларів у військовозобов'язаного. За цю суму вона обіцяла оформити пацієнту інвалідність III групи, вплинувши на рішення посадовців обласної МСЕК.

Рішення суду 

Районний суд призначив жінці покарання у вигляді трьох років ув'язнення та конфіскації майна. Сторона захисту оскаржувала вирок в апеляційному суду: просила призначити менш суворе покарання. Попри це, апеляційний суд залишив рішення районного суду без змін — найближчі роки засуджена проведе у в'язниці. Також у неї конфіскують кошти: 118 тисяч 50 доларів, 11 тисяч 950 євро і 746 тисяч 720 гривень.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на судовий реєстр повідомляв, що у Волинській області мобілізували непридатного. Суд визнав мобілізацію незаконною. Військова частина має виключити чоловіка зі списків особового складу.

Читайте також:

Також Новини.LIVE з посиланням на Рівненську обласну прокуратуру писав, що двоє чоловіків намагалися переправити до Румунії п'ятьох військовозобов'язаних. Суд призначив одному з порушників умовний термін, але прокурори оскаржили це рішення. Обидва переправники проведуть найближчі роки у в'язниці.

суд мобілізація судові рішення
Вікторія Козир - редактор та юридичний оглядач
Автор:
Вікторія Козир
