Главная Львов Аллерголог вымогала деньги у военнообязанного: что решил суд

Дата публикации 27 апреля 2026 03:32
Врач. Фото иллюстративное: freepik.com

Врача-аллерголога одной из больниц Львова разоблачили во взяточничестве. Женщина требовала у мужчины призывного возраста деньги за установление инвалидности. Нарушительницу приговорили к заключению. Адвокаты пытались обжаловать этот приговор, но безрезультатно.

Об этом 25 февраля сообщили во Львовской областной прокуратуре, передает Новини.LIVE.

Детали дела

По данным следствия, в октябре 2024 года фигурантка требовала три тысячи долларов у военнообязанного. За эту сумму она обещала оформить пациенту инвалидность III группы, повлияв на решение чиновников областной МСЭК.

Решение суда

Районный суд назначил женщине наказание в виде трех лет заключения и конфискации имущества. Сторона защиты обжаловала приговор в апелляционном суде: просила назначить менее суровое наказание. Несмотря на это, апелляционный суд оставил решение районного суда без изменений — ближайшие годы осужденная проведет в тюрьме. Также у нее конфискуют средства: 118 тысяч 50 долларов, 11 тысяч 950 евро и 746 тысяч 720 гривен.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на судебный реестр сообщал, что в Волынской области мобилизовали непригодного. Суд признал мобилизацию незаконной. Воинская часть должна исключить мужчину из списков личного состава.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Ровенскую областную прокуратуру писал, что двое мужчин пытались переправить в Румынию пятерых военнообязанных. Суд назначил одному из нарушителей условный срок, но прокуроры обжаловали это решение. Оба переправщика проведут ближайшие годы в тюрьме.

суд мобилизация судебные решения
Виктория Козырь - редактор и юридический обозреватель
Автор:
Виктория Козырь
