Аллерголог вымогала деньги у военнообязанного: что решил суд

Врач. Фото иллюстративное: freepik.com

Врача-аллерголога одной из больниц Львова разоблачили во взяточничестве. Женщина требовала у мужчины призывного возраста деньги за установление инвалидности. Нарушительницу приговорили к заключению. Адвокаты пытались обжаловать этот приговор, но безрезультатно.

Об этом 25 февраля сообщили во Львовской областной прокуратуре, передает Новини.LIVE.

Детали дела

По данным следствия, в октябре 2024 года фигурантка требовала три тысячи долларов у военнообязанного. За эту сумму она обещала оформить пациенту инвалидность III группы, повлияв на решение чиновников областной МСЭК.

Решение суда

Районный суд назначил женщине наказание в виде трех лет заключения и конфискации имущества. Сторона защиты обжаловала приговор в апелляционном суде: просила назначить менее суровое наказание. Несмотря на это, апелляционный суд оставил решение районного суда без изменений — ближайшие годы осужденная проведет в тюрьме. Также у нее конфискуют средства: 118 тысяч 50 долларов, 11 тысяч 950 евро и 746 тысяч 720 гривен.

Читайте также:

