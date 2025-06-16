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Головна Львів Аномальна спека у Львові — де знайти прохолоду

Аномальна спека у Львові — де знайти прохолоду

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Дата публікації: 16 червня 2025 06:04
Найкращі місця під час спеки у Львові 2025 — куди варто піти
Жінки гуляють містом під парасолею. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Ключові моменти Чи готовий Львів до спеки Де ховатися у Львові

Літо лише розпочалось, а на вулицях Львова вже зафіксували температурні рекорди. І це змушує містян та гостей міста шукати затінок, фонтани, прохолодні кав’ярні — все, аби тільки врятуватись від перегріву.

Новини.LIVE дізнавались у людей на вулицях Львова, чи готове місто до аномальної спеки.

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Чи готовий Львів до спеки

Більшість опитаних вважають, що Львів готовий до спеки.

"До спеки Львів готовий. У закладах — кондиціонери, а ще є фонтани, вода, і взагалі біля води завжди прохолодніше", — каже дівчина.

"Стометрівка — там гарно. А ще ті кафе на стометрівці під деревами — там є тінь, сідаєш, замовляєш каву і вже рятуєшся", — додає студентка.

"Я взагалі не зі Львова, ми з Сум приїхали на змагання. Але гуляли по центру — є парки невеликі, заклади відпочинку теж. Тобто спеку перечекати — можна", — розповідає жінка.

"У Львові є місця, де можна перечекати спеку: парки, фонтани, сквери, зелені багато. Все щоб вберегтись", – ділиться думками опитана львів'янка. 

Де ховатися у Львові

  • Парки: Стрийський, ім. І. Франка, Високий Замок
  • Фонтани: біля Оперного, на площі Ринок
  • Кав’ярні та ресторани з кондиціонерами
  • ТЦ та підземні простори (Forum, Victoria Gardens, "Вернісаж")
  • Природні зони: Погулянка, Знесіння

Нагадаємо, ми раніше писали, як вберегти смартфон від аномальної спеки.

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погода Львів опитування спека корисні поради
Марта Байдака - Журналіст
Автор:
Марта Байдака
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