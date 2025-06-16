Найкращі місця під час спеки у Львові 2025 — куди варто піти

Аномальна спека у Львові — де знайти прохолоду
Літо лише розпочалось, а на вулицях Львова вже зафіксували температурні рекорди. І це змушує містян та гостей міста шукати затінок, фонтани, прохолодні кав’ярні — все, аби тільки врятуватись від перегріву.
Новини.LIVE дізнавались у людей на вулицях Львова, чи готове місто до аномальної спеки.
Чи готовий Львів до спеки
Більшість опитаних вважають, що Львів готовий до спеки.
"До спеки Львів готовий. У закладах — кондиціонери, а ще є фонтани, вода, і взагалі біля води завжди прохолодніше", — каже дівчина.
"Стометрівка — там гарно. А ще ті кафе на стометрівці під деревами — там є тінь, сідаєш, замовляєш каву і вже рятуєшся", — додає студентка.
"Я взагалі не зі Львова, ми з Сум приїхали на змагання. Але гуляли по центру — є парки невеликі, заклади відпочинку теж. Тобто спеку перечекати — можна", — розповідає жінка.
"У Львові є місця, де можна перечекати спеку: парки, фонтани, сквери, зелені багато. Все щоб вберегтись", – ділиться думками опитана львів'янка.
Де ховатися у Львові
- Парки: Стрийський, ім. І. Франка, Високий Замок
- Фонтани: біля Оперного, на площі Ринок
- Кав’ярні та ресторани з кондиціонерами
- ТЦ та підземні простори (Forum, Victoria Gardens, "Вернісаж")
- Природні зони: Погулянка, Знесіння
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