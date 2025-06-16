Лучшие места во время жары во Львове 2025 — куда стоит пойти

Аномальная жара во Львове — где найти прохладу
Лето только началось, а на улицах Львова уже зафиксировали температурные рекорды. И это заставляет горожан и гостей города искать тень, фонтаны, прохладные кафе — все, чтобы только спастись от перегрева.
Новини.LIVE узнавали у людей на улицах Львова, готов ли город к аномальной жаре.
Готов ли Львов к жаре
Большинство опрошенных считают, что Львов готов к жаре.
"К жаре Львов готов. В заведениях — кондиционеры, а еще есть фонтаны, вода, и вообще у воды всегда прохладнее", — говорит девушка.
"Стометровка — там хорошо. А еще те кафе на стометровке под деревьями — там есть тень, садишься, заказываешь кофе и уже спасаешься", — добавляет студентка.
"Я вообще не из Львова, мы из Сум приехали на соревнования. Но гуляли по центру — есть парки небольшие, заведения отдыха тоже. То есть жару переждать — можно", — рассказывает женщина.
"Во Львове есть места, где можно переждать жару: парки, фонтаны, скверы, зелени много. Все, чтобы уберечься", — делится мыслями опрошенная львовянка.
Где прятаться во Львове
- Парки: Стрыйский, им. И. Франко, Высокий Замок
- Фонтаны: возле Оперного, на площади Рынок
- Кофейни и рестораны с кондиционерами
- ТЦ и подземные пространства (Forum, Victoria Gardens, "Вернисаж")
- Природные зоны: Погулянка, Вознесение
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