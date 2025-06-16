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Главная Львов Аномальная жара во Львове — где найти прохладу

Аномальная жара во Львове — где найти прохладу

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Дата публикации 16 июня 2025 06:04
Лучшие места во время жары во Львове 2025 — куда стоит пойти
Женщины гуляют по городу под зонтом. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Ключові моменти Готов ли Львов к жаре Где прятаться во Львове

Лето только началось, а на улицах Львова уже зафиксировали температурные рекорды. И это заставляет горожан и гостей города искать тень, фонтаны, прохладные кафе — все, чтобы только спастись от перегрева.

Новини.LIVE узнавали у людей на улицах Львова, готов ли город к аномальной жаре.

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Готов ли Львов к жаре

Большинство опрошенных считают, что Львов готов к жаре.

"К жаре Львов готов. В заведениях — кондиционеры, а еще есть фонтаны, вода, и вообще у воды всегда прохладнее", — говорит девушка.

"Стометровка — там хорошо. А еще те кафе на стометровке под деревьями — там есть тень, садишься, заказываешь кофе и уже спасаешься", — добавляет студентка.

"Я вообще не из Львова, мы из Сум приехали на соревнования. Но гуляли по центру — есть парки небольшие, заведения отдыха тоже. То есть жару переждать — можно", — рассказывает женщина.

"Во Львове есть места, где можно переждать жару: парки, фонтаны, скверы, зелени много. Все, чтобы уберечься", — делится мыслями опрошенная львовянка.

Где прятаться во Львове

  • Парки: Стрыйский, им. И. Франко, Высокий Замок
  • Фонтаны: возле Оперного, на площади Рынок
  • Кофейни и рестораны с кондиционерами
  • ТЦ и подземные пространства (Forum, Victoria Gardens, "Вернисаж")
  • Природные зоны: Погулянка, Вознесение

Напомним, мы ранее писали, как уберечь смартфон от аномальной жары.

Мы также писали, что может испортиться в машине, если она долго стоит на солнце.

погода Львов опрос жара полезные советы
Марта Байдака - Журналист
Автор:
Марта Байдака
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