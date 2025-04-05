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Аномальне похолодання та хуртовина — погода у Львові завтра

5 квітня 2025 19:16
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди у Львові на завтра, 6 квітня
Сніг у місті. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

Погода у Львові та області завтра, 6 квітня, очікується хмарною. Синоптики попереджають про сильне похолодання та значні опади.

Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

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Протягом доби очікується мокрий сніг та сніг, а місцями — значний. Крім того, можливе налипання мокрого снігу. На дорогах буде ожеледиця. 

Погода в Україні 6 квітня
Погода в Україні 6 квітня. Фото: Meteopost

Вітер північно-західний зі швидкістю 9-14 метрів на секунду, а також пориви 15-20 метрів на секунду. Також місцями очікуються хуртовини.

Температура повітря:

  • у Львівській області 0...-5 °C;
  • у Львові 0...-2 °C.
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Допис Львівського РЦГМ. Фото: скриншот

Нагадаємо, завтра в Україні прогнозують значні опади та ожеледицю. Крім того, місцями також можлива гроза. 

А у Харкові 6 квітня буде дощ. Синоптики попереджають про пориви вітру до 15-20 м/с.

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