Прогноз погоди у Львові на завтра, 6 квітня

Аномальне похолодання та хуртовина — погода у Львові завтра
Погода у Львові та області завтра, 6 квітня, очікується хмарною. Синоптики попереджають про сильне похолодання та значні опади.
Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології.
Погода у Львові та області 6 квітня
Протягом доби очікується мокрий сніг та сніг, а місцями — значний. Крім того, можливе налипання мокрого снігу. На дорогах буде ожеледиця.
Вітер північно-західний зі швидкістю 9-14 метрів на секунду, а також пориви 15-20 метрів на секунду. Також місцями очікуються хуртовини.
Температура повітря:
- у Львівській області 0...-5 °C;
- у Львові 0...-2 °C.
Нагадаємо, завтра в Україні прогнозують значні опади та ожеледицю. Крім того, місцями також можлива гроза.
А у Харкові 6 квітня буде дощ. Синоптики попереджають про пориви вітру до 15-20 м/с.
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