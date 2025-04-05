Прогноз погоды во Львове на завтра 6 апреля

Аномальное похолодание и метель — погода во Львове завтра
Погода во Львове и области завтра, 6 апреля, ожидается облачной. Синоптики предупреждают о сильном похолодании и значительных осадках.
Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.
Погода во Львове и области 6 апреля
В течение суток ожидается мокрый снег и снег, а местами — значительный. Кроме того, возможно налипание мокрого снега. На дорогах будет гололедица.
Ветер северо-западный со скоростью 9-14 метров в секунду, а также порывы 15-20 метров в секунду. Также местами ожидаются метели.
Температура воздуха:
- во Львовской области 0...-5 °C;
- во Львове 0...-2 °C.
Напомним, завтра в Украине прогнозируют значительные осадки и гололед. Кроме того, местами также возможна гроза.
А в Харькове 6 апреля будет дождь. Синоптики предупреждают о порывах ветра до 15-20 м/с.
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