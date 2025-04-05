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Аномальное похолодание и метель — погода во Львове завтра

5 апреля 2025 19:16
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды во Львове на завтра 6 апреля
Снег в городе. Фото: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

Погода во Львове и области завтра, 6 апреля, ожидается облачной. Синоптики предупреждают о сильном похолодании и значительных осадках.

Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

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Погода во Львове и области 6 апреля

В течение суток ожидается мокрый снег и снег, а местами — значительный. Кроме того, возможно налипание мокрого снега. На дорогах будет гололедица.

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Погода в Украине 6 апреля. Фото: Meteopost

Ветер северо-западный со скоростью 9-14 метров в секунду, а также порывы 15-20 метров в секунду. Также местами ожидаются метели.

Температура воздуха:

  • во Львовской области 0...-5 °C;
  • во Львове 0...-2 °C.
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Пост Львовского РЦГМ. Фото: скриншот

Напомним, завтра в Украине прогнозируют значительные осадки и гололед. Кроме того, местами также возможна гроза.

А в Харькове 6 апреля будет дождь. Синоптики предупреждают о порывах ветра до 15-20 м/с.

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