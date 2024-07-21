На пункті пропуску Краківець виявили старовинні монети

Антикваріат під дитячим одягом — на кордоні виявили 27 старовинних монет
На пункті пропуску "Краківець" прикордонники Львівського загону виявили 27 старовинних монет. Вони були заховані під дитячим одягом.
Про це повідомила пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України-Західний кордон у Facebook у неділю, 21 липня.
Антикваріат на кордоні
Подія сталася у суботу, 20 липня. Одна з найдавніших монет датована 1748 роком, а в деяких інших через їх давність та стан не можливо без експертизи визначити роки карбування.
"Старовинні гроші у сумці з дитячим одягом віз з України чоловік 1984 року народження, який здійснює регулярні транспортні перевезення. Зі слів водія, він не знав про наявність серед багажу предметів, які можуть становити культурну чи історичну цінність", — йдеться у повідомленні.
Він каже, що мав доставити в Чехію сумку, яку отримав у Черкасах. Водію наголосили, що всередині лише дитячі речі.
Представники митниці вилучили монети та направили їх на експертизу.
Нагадаємо, черги на кордоні України 21 липня зафіксовано на декількох контрольно-пропускних пунктах. Водіям доведеться трохи зачекати при виїзді до країн Європейського Союзу та Молдови.
Також в Україні з 17 липня під час перетину кордону на виїзд прикордонники перевіряють військово-облікові документи в усіх громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років. Військовий квиток може бути як у паперовій, так і в електронній формі.
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