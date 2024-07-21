На пункті пропуску Краківець виявили старовинні монети

Старовинні монети, які виявили на кордоні. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

На пункті пропуску "Краківець" прикордонники Львівського загону виявили 27 старовинних монет. Вони були заховані під дитячим одягом.

Про це повідомила пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України-Західний кордон у Facebook у неділю, 21 липня.

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Подія сталася у суботу, 20 липня. Одна з найдавніших монет датована 1748 роком, а в деяких інших через їх давність та стан не можливо без експертизи визначити роки карбування.

Монета, яку виявили на кордоні. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

"Старовинні гроші у сумці з дитячим одягом віз з України чоловік 1984 року народження, який здійснює регулярні транспортні перевезення. Зі слів водія, він не знав про наявність серед багажу предметів, які можуть становити культурну чи історичну цінність", — йдеться у повідомленні.

Монети, які виявили на кордоні. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Монети, які виявили на кордоні. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Він каже, що мав доставити в Чехію сумку, яку отримав у Черкасах. Водію наголосили, що всередині лише дитячі речі.

Монети, які виявили на кордоні. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Представники митниці вилучили монети та направили їх на експертизу.

Допис Західного регіонального управління Держприкордонслужби України-Західний кордон. Фото: скриншот

Нагадаємо, черги на кордоні України 21 липня зафіксовано на декількох контрольно-пропускних пунктах. Водіям доведеться трохи зачекати при виїзді до країн Європейського Союзу та Молдови.

Також в Україні з 17 липня під час перетину кордону на виїзд прикордонники перевіряють військово-облікові документи в усіх громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років. Військовий квиток може бути як у паперовій, так і в електронній формі.