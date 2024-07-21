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Антиквариат под детской одеждой — на границе обнаружили 27 старинных монет

21 июля 2024 14:52
Виктория Козырь - редактор
На пункте пропуска Краковец обнаружили старинные монеты
Старинные монеты, которые обнаружили на границе. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon
Виктория Козырь - редактор

На пункте пропуска "Краковец" пограничники Львовского отряда обнаружили 27 старинных монет. Они были спрятаны под детской одеждой.

Об этом сообщила пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины-Западная граница в Facebook в воскресенье, 21 июля.

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Событие произошло в субботу, 20 июля. Одна из древнейших монет датирована 1748 годом, а в некоторых других из-за их давности и состояния невозможно без экспертизы определить годы чеканки.

Старинные монеты, которые хотели перевезти в Чехию
Монета, обнаруженная на границе. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

"Старинные деньги в сумке с детской одеждой вез из Украины мужчина 1984 года рождения, который осуществляет регулярные транспортные перевозки. По словам водителя, он не знал о наличии среди багажа предметов, которые могут представлять культурную или историческую ценность", — говорится в сообщении.

Антикварные монеты на границе
Монеты, обнаруженные на границе. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon
Монеты, обнаруженные на границе "Краковец"
Монеты, обнаруженные на границе. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Он говорит, что должен был доставить в Чехию сумку, полученную в Черкассах. Водителю отметили, что внутри только детские вещи.

Старинные монеты, которые хотели вывезти из Украины
Монеты, обнаруженные на границе. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Представители таможни изъяли монеты и направили их на экспертизу.

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Пост Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины-Западная граница. Фото: скриншот

Напомним, очереди на границе Украины 21 июля зафиксированы на нескольких контрольно-пропускных пунктах. Водителям придется немного подождать при выезде в страны Европейского Союза и Молдовы. 

Также в Украине с 17 июля во время пересечения границы на выезд пограничники проверяют военно-учетные документы всех граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет. Военный билет может быть как в бумажной, так и в электронной форме.

граница Чехия антиквариат Украина Черкассы пограничники монеты

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