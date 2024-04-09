Атака дронів на Львівщину — в ОВА розповіли про руйнування

Наслідки обстрілів Львівської області. Архівне фото: t.me/kozytskyy_maksym_official

Російські окупанти у ніч проти 9 квітня вдарили "шахедами" по Львівській області. Сили протиповітряної оборони знищили ворожі повітряні цілі, але падіння уламків призвело до пошкодження та пожежі на обʼєкті критичної інфраструктури.

Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький в Telegram у вівторок, 9 квітня.

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Козицький розповів, що цієї ночі ворожі "шахеди" намагалися атакувати Львівщину. Сили ППО та мобільні вогневі групи збили усі безпілотники, які увійшли у повітряний простір Львівської області, однак є пошкодження від падіння уламків.

"На жаль, уламки ворожих дронів пошкодили обʼєкт критичної інфраструктури. Була пожежа. Її оперативно загасили. Обійшлося без жертв та постраждалих", — йдеться в повідомленні.

Очільник ОВА додав, що наразі усі системи життєзабезпечення Львівської області працюють у штатному режимі.

Скриншот допису Козицького

Нагадаємо, цієї ночі в Україні оголосили повітряну тривогу через загрозу удару БпЛА. Хвиля "шахедів" рухалась на південні регіони, а згодом на захід.

Вибухи лунали у Хмельницькій, Львівській, Полтавській та Одеській областях.

Загалом уночі окупанти атакували Україну 20 ударними безпілотниками та чотирма зенітними керованими ракетами С-300. Усі "шахеди" наші оборонці неба знищили.