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Атака дронов на Львовскую область — в ОВА рассказали о разрушениях

9 апреля 2024 09:10
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Атака дронов на Львовскую область — в ОВА рассказали о разрушениях
Последствия обстрела Львовской области. Архивное фото: t.me/kozytskyy_maksym_official
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Российские оккупанты в ночь на 9 апреля ударили "шахедами" по Львовской области. Силы противовоздушной обороны уничтожили вражеские воздушные цели, но падение обломков привело к повреждению и пожару на объекте критической инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram во вторник, 9 апреля.

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Последствия атаки дронов на Львовскую область

Козицкий рассказал, что этой ночью вражеские "шахеды" пытались атаковать Львовскую область. Силы ПВО и мобильные огневые группы сбили все вошедшие в воздушное пространство области беспилотники, однако есть повреждения от падения обломков.

"К сожалению, обломки вражеских дронов повредили объект критической инфраструктуры. Был пожар. Его оперативно потушили. Обошлось без жертв и пострадавших", — говорится в сообщении.

Глава ОВА добавил, что все системы жизнеобеспечения Львовской области работают в штатном режиме.

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Скриншот сообщения Козицкого

Напомним, этой ночью в Украине объявили воздушную тревогу из-за угрозы удара БпЛА. Волна "шахедов" двигалась на южные регионы, а затем на запад.

Взрывы раздавались в Хмельницкой, Львовской, Полтавской и Одесской областях.

Всего ночью оккупанты атаковали Украину 20 ударными беспилотниками и четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300. Все "шахеды" наши защитники неба уничтожили.

пожар
Львовская область
обстрелы
ПВО
дроны
война в Украине

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