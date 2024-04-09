Атака дронов на Львовскую область — в ОВА рассказали о разрушениях
Российские оккупанты в ночь на 9 апреля ударили "шахедами" по Львовской области. Силы противовоздушной обороны уничтожили вражеские воздушные цели, но падение обломков привело к повреждению и пожару на объекте критической инфраструктуры.
Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram во вторник, 9 апреля.
Последствия атаки дронов на Львовскую область
Козицкий рассказал, что этой ночью вражеские "шахеды" пытались атаковать Львовскую область. Силы ПВО и мобильные огневые группы сбили все вошедшие в воздушное пространство области беспилотники, однако есть повреждения от падения обломков.
"К сожалению, обломки вражеских дронов повредили объект критической инфраструктуры. Был пожар. Его оперативно потушили. Обошлось без жертв и пострадавших", — говорится в сообщении.
Глава ОВА добавил, что все системы жизнеобеспечения Львовской области работают в штатном режиме.
Напомним, этой ночью в Украине объявили воздушную тревогу из-за угрозы удара БпЛА. Волна "шахедов" двигалась на южные регионы, а затем на запад.
Взрывы раздавались в Хмельницкой, Львовской, Полтавской и Одесской областях.
Всего ночью оккупанты атаковали Украину 20 ударными беспилотниками и четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300. Все "шахеды" наши защитники неба уничтожили.
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