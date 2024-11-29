Символи й атрибути України — що означають та чи знають їх у Львові

Площа перед Оперним театром у Львові сьогодні. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 29 листопада, в Україні минає 25 років з моменту підписання указу президента про запровадження атрибутів української державності. Указом Президента № 1507/99 було постановлено, що офіційними символами держави є: Прапор (штандарт) Президента України, Знак Президента України, Гербова печатка Президента України, Булава Президента України.

Новини.LIVE запитали у людей на вулицях міста, чи знають вони символи й атрибути української державності.

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Символи й атрибути України

Більшість опитаних зуміли перелічити декілька символів та атрибутів української державності: вишиванка, герб, гімн, прапор і не тільки. Опитані кажуть, символи України має знати кожен, адже це наша історія, наше минуле без якого не може бути майбутнього.

"Герб, прапор, гімн, калина та голуб. Символи нашої країни треба пам'ятати, адже нам потрібно розвивати Україну і знати нашу історію, а без історії немає майбутнього", — наголошує дівчина.

"Державний прапор, герб, вишиванка, тризуб. Наші символи — це наша історія, народність, і ми зобов'язані це знати", — додає опитана львів'янка

"Так, це прапор, гімн, герб. Ці символи — наша історія, нам потрібно її знати і досліджувати", — зазначає жінка.

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