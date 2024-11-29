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Атрибуты государственности — знают ли во Львове символы Украины

29 ноября 2024 19:09
Марта Байдака - Журналист
Марта Байдака
Журналист
Символы и атрибуты Украины — что они знают и знают ли их во Львове
Площадь перед Оперным театром сегодня. Фото: Новини.LIVE
Марта Байдака - Журналист
Марта Байдака
Журналист

Сегодня, 29 ноября, в Украине проходит 25 лет с момента подписания указа президента о введении атрибутов украинской государственности. Указом Президента № 1507/99 было установлено, что официальными символами государства являются: Флаг (штандарт) Президента Украины, Знак Президента Украины, Гербовая печать Президента Украины, Булава Президента Украины.

Новини.LIVE спросили у людей на улицах города, знают ли они символы и атрибуты украинской государственности.

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Символы и атрибуты Украины

Большинство опрошенных сумели перечислить несколько символов и атрибутов украинской государственности: вышиванка, герб, гимн, флаг и не только. Опрошенные говорят, что символы Украины должен знать каждый, ведь это наша история, наше прошлое, без которого не может быть будущего.

"Герб, флаг, гимн, калина и голубь. Символы нашей страны нужно помнить, ведь нам нужно развивать Украину и знать нашу историю, а без истории нет будущего", — отмечает девушка.

"Государственный флаг, герб, вышиванка, тризуб. Наши символы — это наша история, народность и мы обязаны это знать", — добавляет опрошенная львовянка.

"Да, это флаг, гимн, герб. Эти символы  наша история, нам нужно ее знать и исследовать", — отмечает женщина.

Напомним, мы ранее писали, что Ющенко рассказал о настоящей победе Украины.

Мы также писали, что обсуждали Зеленский с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

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