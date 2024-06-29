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Аварія на шахті у Львівській області — відомо про про двох загиблих

29 червня 2024 21:28
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
Аварія на шахті — відомо про жертви
Шахта у Львівській області. Фото: NTA
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

У Львівській області на вугільній шахті сталася аварія. Внаслідок цієї події загинуло двоє шахтарів.

Про це повідомив депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич у суботу, 29 червня.

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Загиблий шахтар. Фото: скриншот

Аварія шахти на Львівщині

За словами Зінкевча, на шахті в Червонограді є загиблі і поранені.

Він додав, що на глибині ще є люди, яким постачають повітря. Також на місці працюють медики і рятувальники.

шахта
Аварія шахти на Львівщині. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що на шахтах Дніпропетровщини замість мобілізованих чоловіків працюють понад 500 жінок. Вони, зокрема, обіймають посади машиністів підземних установок, електрослюсарів, інженерів. 

У тимчасово окупованій частині Луганської області вже понад тиждень без світла та води залишаються люди.

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Львів
шахта

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