Аварія на шахті — відомо про жертви

Аварія на шахті у Львівській області — відомо про про двох загиблих
У Львівській області на вугільній шахті сталася аварія. Внаслідок цієї події загинуло двоє шахтарів.
Про це повідомив депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич у суботу, 29 червня.
Аварія шахти на Львівщині
За словами Зінкевча, на шахті в Червонограді є загиблі і поранені.
Він додав, що на глибині ще є люди, яким постачають повітря. Також на місці працюють медики і рятувальники.
Раніше ми повідомляли, що на шахтах Дніпропетровщини замість мобілізованих чоловіків працюють понад 500 жінок. Вони, зокрема, обіймають посади машиністів підземних установок, електрослюсарів, інженерів.
У тимчасово окупованій частині Луганської області вже понад тиждень без світла та води залишаються люди.
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