Авария на шахте - известно о жертвах

Авария на шахте во Львовской области — известно о двух погибших
Во Львовской области на угольной шахте произошла авария. В результате этого события погибли двое шахтеров.
Об этом сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич в субботу, 29 июня.
Авария шахты во Львовской области
По словам Зинкевча, на шахте в Червонограде есть погибшие и раненые.
Он добавил, что на глубине еще есть люди, которым снабжают воздух. Также на месте работают медики и спасатели.
Ранее мы сообщали, что на шахтах Днепропетровщины вместо мобилизованных мужчин работают более 500 женщин . Они, в частности, занимают должности машинистов подземных установок, электрослесарей, инженеров.
Во временно оккупированной части Луганской области уже больше недели без света и воды остаются люди.
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