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Авария на шахте во Львовской области — известно о двух погибших

29 июня 2024 21:28
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Авария на шахте - известно о жертвах
Шахта в Львовской области. Фото: NTA
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

Во Львовской области на угольной шахте произошла авария. В результате этого события погибли двое шахтеров.

Об этом сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич в субботу, 29 июня.

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Погибший шахтер. Фото: скриншот

Авария шахты во Львовской области

По словам Зинкевча, на шахте в Червонограде есть погибшие и раненые.

Он добавил, что на глубине еще есть люди, которым снабжают воздух. Также на месте работают медики и спасатели.

шахта
Авария шахты во Львовской области. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что на шахтах Днепропетровщины вместо мобилизованных мужчин работают более 500 женщин . Они, в частности, занимают должности машинистов подземных установок, электрослесарей, инженеров.

Во временно оккупированной части Луганской области уже больше недели без света и воды остаются люди.

авария
Львов
шахта

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