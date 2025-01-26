Неподалік Львова легкових врізався в автобус на трасі Київ-Чоп

Результат ДТП на трасі Київ-Чоп. Фото: Нацполіція України

На Львівщині на відрізку ділянки траси Київ-Чоп сталась смертельна ДТП. Біля села Тухолька легковик зіткнувся з автобусом.

Про це повідомляє Нацполіція України.

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Наслідки ДТП на трасі Київ-Чоп. Фото: Нацполіція

Як повідомляє відомство, за попередніми даними, в ночі водій легкового автомобіля Volkswagen виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автобусом ЗАЗ. Внаслідок ДТП загинув водій та троє пасажирів легковика. До лікарні доставлені водій та один з пасажирів автобуса — медики уточнюють їх діагнози.

Легкових виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автобусом. Фото: Нацполіція

На місці події працювала слідчо-оперативна група, експерти-криміналісти та співробітники інших служб та підрозділів поліції Львівщини. Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання правової кваліфікації.

А ще Кабінет Міністрів України вніс зміни до правил дорожнього руху. Відтепер водіям, які потрапили в аварію можна не викликати поліцію та покинути місце аварії. Однак, для цього потрібно виконати певні умови.