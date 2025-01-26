Неподалеку от Львова легковых врезался в автобус на трассе Киев-Чоп

Результат ДТП на трассе Киев-Чоп. Фото: Нацполиция Украины

На Львовщине на отрезке участка трассы Киев-Чоп произошло смертельное ДТП. Возле села Тухолька легковушка столкнулась с автобусом.

Об этом сообщает Нацполиция Украины.

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Подробности ДТП

Последствия ДТП на трассе Киев-Чоп. Фото: Нацполиция

Как сообщает ведомство, по предварительным данным, ночью водитель легкового автомобиля Volkswagen выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом ЗАЗ. В результате ДТП погиб водитель и трое пассажиров легковушки. В больницу доставлены водитель и один из пассажиров автобуса - медики уточняют их диагнозы.

Легковой выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. Фото: Нацполиция

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, эксперты-криминалисты и сотрудники других служб и подразделений полиции Львовщины.

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос правовой квалификации.

А еще Кабинет Министров Украины внес изменения в правила дорожного движения. Отныне водителям, которые попали в аварию можно не вызывать полицию и покинуть место аварии. Однако, для этого нужно выполнить определенные условия.