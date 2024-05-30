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Багатший за Кличка та Садового — якими статками володіє голова сільради Східниці Піляк

30 травня 2024 11:58
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Курортний король — якими статками володіє голова сільради Східниці Піляк
Селищний голова Східниці Іван Піляк. Фото: Твоє Місто
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Родина селищного голови курортного селища Східниця Львівської області, Івана Піляка, володіє мільйонами гривень. В їхній власності перебувають землі в Карпатах, а також чиновник тримає сотні тисяч доларів готівкою.

Про це стало відомо з його декларації.

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Як стало відомо, за рік роботи у Східницькій сільраді,  Піляк заробив 1 млн 150 тис. грн, що становить майже 100 тис. грн на місяць. Така зарплатня лише у мерів:

  • Харкова (Ігор Терехов);
  • Черкас (Анатолій Бондаренко);
  • Луцька (Ігор Поліщук).

Водночас набагато менше Піляка заробляють мери:

  • Києва (Віталій Кличко);
  • Львова (Андрій Садовий); 
  • Дніпра (Борис Філатов);
  • Одеси (Геннадій Труханов).

Доходи сім'ї Піляків

Готівкою Піляк має 88 тис. доларів, тоді як його дружина Мар'яна Піляк, зареєструвала майже 9 млн грн доходу від бізнесу. У готівці вона тримає 352 тис. дол. та 4 млн. 105 тис. грн, позичивши 140 тис. дол. Таким чином, подружжя має пів мільйона доларів на двох.

іван піляк мер східниці
Мар'яна Піляк. Джерело: Zaxid.net

Дружина голови сільради Східниці очолює "Лікувально-реабілітаційний центр" Здоров'я", який, за даними  YouControl, займається не оздоровленням, а будівництвом будівель та дорожніх шляхів.

Зареєструвало сімейство Піляків 13 земельних ділянок. Шість з них належать подружжю, а ще в семи вони мають у власності лише 1%. 

Піляк має три земельні ділянки: одну в Східниці на 800 квадратних метрів, та ще дві у селі Новий Кропивник (п'ять км від Східниці) – 645 квадратів. Також зареєстрував рушницю BLAZER, де зазначив "для полювання".

В Мар'яни Піляк три земельні ділянки. Дві у Східниці, (площею 1200 і 500 м. кв.), та одну у селі Ластівка (16 км від Східниці).

Крім того, жінка має у своїй власності:

  • кафе та два готелі з оздоровчими функціями у Східниці; 
  • квартиру у Львові на 100 м. кв.;
  • ділянку з незавершеним будівництвом у Східниці. 

Нагадаємо, раніше стало відомо, що дружина посадовця Укроборонпрому Віктора Перепелиці у 2014 році купила елітні апартаменти у хмарочосі в Дубаї, вартістю майже у пів мільйона доларів США. 

Також там розташовано незадекларований готельний номер дружини глави департаменту гуманітарної та соціальної політики Кабміну та члена антикорупційної урядової групи Віталія Коблоша, який вартує 331 тисячу доларів.

декларація
гроші
Україна
Львівська область
готелі
курорти

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