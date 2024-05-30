Курортний король — якими статками володіє голова сільради Східниці Піляк

Багатший за Кличка та Садового — якими статками володіє голова сільради Східниці Піляк
Родина селищного голови курортного селища Східниця Львівської області, Івана Піляка, володіє мільйонами гривень. В їхній власності перебувають землі в Карпатах, а також чиновник тримає сотні тисяч доларів готівкою.
Про це стало відомо з його декларації.
Голова сільради багатший за Кличка та Садового
Як стало відомо, за рік роботи у Східницькій сільраді, Піляк заробив 1 млн 150 тис. грн, що становить майже 100 тис. грн на місяць. Така зарплатня лише у мерів:
- Харкова (Ігор Терехов);
- Черкас (Анатолій Бондаренко);
- Луцька (Ігор Поліщук).
Водночас набагато менше Піляка заробляють мери:
- Києва (Віталій Кличко);
- Львова (Андрій Садовий);
- Дніпра (Борис Філатов);
- Одеси (Геннадій Труханов).
Доходи сім'ї Піляків
Готівкою Піляк має 88 тис. доларів, тоді як його дружина Мар'яна Піляк, зареєструвала майже 9 млн грн доходу від бізнесу. У готівці вона тримає 352 тис. дол. та 4 млн. 105 тис. грн, позичивши 140 тис. дол. Таким чином, подружжя має пів мільйона доларів на двох.
Дружина голови сільради Східниці очолює "Лікувально-реабілітаційний центр" Здоров'я", який, за даними YouControl, займається не оздоровленням, а будівництвом будівель та дорожніх шляхів.
Зареєструвало сімейство Піляків 13 земельних ділянок. Шість з них належать подружжю, а ще в семи вони мають у власності лише 1%.
Піляк має три земельні ділянки: одну в Східниці на 800 квадратних метрів, та ще дві у селі Новий Кропивник (п'ять км від Східниці) – 645 квадратів. Також зареєстрував рушницю BLAZER, де зазначив "для полювання".
В Мар'яни Піляк три земельні ділянки. Дві у Східниці, (площею 1200 і 500 м. кв.), та одну у селі Ластівка (16 км від Східниці).
Крім того, жінка має у своїй власності:
- кафе та два готелі з оздоровчими функціями у Східниці;
- квартиру у Львові на 100 м. кв.;
- ділянку з незавершеним будівництвом у Східниці.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що дружина посадовця Укроборонпрому Віктора Перепелиці у 2014 році купила елітні апартаменти у хмарочосі в Дубаї, вартістю майже у пів мільйона доларів США.
Також там розташовано незадекларований готельний номер дружини глави департаменту гуманітарної та соціальної політики Кабміну та члена антикорупційної урядової групи Віталія Коблоша, який вартує 331 тисячу доларів.
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