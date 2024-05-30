Курортний король — якими статками володіє голова сільради Східниці Піляк

Селищний голова Східниці Іван Піляк. Фото: Твоє Місто

Родина селищного голови курортного селища Східниця Львівської області, Івана Піляка, володіє мільйонами гривень. В їхній власності перебувають землі в Карпатах, а також чиновник тримає сотні тисяч доларів готівкою.

Про це стало відомо з його декларації.

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Як стало відомо, за рік роботи у Східницькій сільраді, Піляк заробив 1 млн 150 тис. грн, що становить майже 100 тис. грн на місяць. Така зарплатня лише у мерів:

Харкова (Ігор Терехов);

Черкас (Анатолій Бондаренко);

Луцька (Ігор Поліщук).

Водночас набагато менше Піляка заробляють мери:

Києва (Віталій Кличко);

Львова (Андрій Садовий);

Дніпра (Борис Філатов);

Одеси (Геннадій Труханов).

Доходи сім'ї Піляків

Готівкою Піляк має 88 тис. доларів, тоді як його дружина Мар'яна Піляк, зареєструвала майже 9 млн грн доходу від бізнесу. У готівці вона тримає 352 тис. дол. та 4 млн. 105 тис. грн, позичивши 140 тис. дол. Таким чином, подружжя має пів мільйона доларів на двох.

Мар'яна Піляк. Джерело: Zaxid.net

Дружина голови сільради Східниці очолює "Лікувально-реабілітаційний центр" Здоров'я", який, за даними YouControl, займається не оздоровленням, а будівництвом будівель та дорожніх шляхів.

Зареєструвало сімейство Піляків 13 земельних ділянок. Шість з них належать подружжю, а ще в семи вони мають у власності лише 1%.

Піляк має три земельні ділянки: одну в Східниці на 800 квадратних метрів, та ще дві у селі Новий Кропивник (п'ять км від Східниці) – 645 квадратів. Також зареєстрував рушницю BLAZER, де зазначив "для полювання".

В Мар'яни Піляк три земельні ділянки. Дві у Східниці, (площею 1200 і 500 м. кв.), та одну у селі Ластівка (16 км від Східниці).

Крім того, жінка має у своїй власності:

кафе та два готелі з оздоровчими функціями у Східниці;

квартиру у Львові на 100 м. кв.;

ділянку з незавершеним будівництвом у Східниці.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що дружина посадовця Укроборонпрому Віктора Перепелиці у 2014 році купила елітні апартаменти у хмарочосі в Дубаї, вартістю майже у пів мільйона доларів США.

Також там розташовано незадекларований готельний номер дружини глави департаменту гуманітарної та соціальної політики Кабміну та члена антикорупційної урядової групи Віталія Коблоша, який вартує 331 тисячу доларів.