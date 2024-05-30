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Богаче Кличко и Садового — каким состоянием владеет глава сельсовета Сходницы Пиляк

30 мая 2024 11:58
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Курортный король — каким состоянием владеет глава сельсовета Сходницы Пиляк
Поселковый глава Сходницы Иван Пиляк. Фото: Твоє Місто
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Семья поселкового головы курортного поселка Сходница Львовской области, Ивана Пиляка, владеет миллионами гривен. В их собственности находятся земли в Карпатах, а также чиновник держит сотни тысяч долларов наличными.

Об этом стало известно из его декларации.

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Как стало известно, за год работы в Сходницком сельсовете Пиляк заработал 1 млн 150 тыс. грн, что составляет почти 100 тыс. грн в месяц. Такая зарплата только у мэров:

  • Харькова (Игорь Терехов);
  • Черкасс (Анатолий Бондаренко);
  • Луцка (Игорь Полищук).

В то же время гораздо меньше Пиляка зарабатывают мэры:

  • Киева (Виталий Кличко);
  • Львова (Андрей Садовый);
  • Днепра (Борис Филатов);
  • Одессы (Геннадий Труханов).

Доходы семьи Пиляков

Наличными у Пиляка 88 тыс. долларов, тогда как его жена Марьяна Пиляк зарегистрировала почти 9 млн грн дохода от бизнеса. В наличных она держит 352 тыс. дол. и 4 млн 105 тыс. грн, ссудив 140 тыс. дол. Таким образом, супруги имеют полмиллиона долларов на двоих.

Иван Пилик мэр Сходницы
Марьяна Пиляк. Источник: Zaxid.net

Супруга главы сельсовета Сходницы возглавляет "Лечебно-реабилитационный центр "Здоровье", который, по данным YouControl, занимается не оздоровлением, а строительством зданий и дорожных путей.

Зарегистрировало семейство Пиляков 13 земельных участков. Шесть из них принадлежат супругам, а еще у семи они имеют в собственности только 1%.

У Пиляка есть три земельных участка: один в Сходнице на 800 квадратных метров, и еще два — в селе Новый Кропивник (пять км от Сходницы) – 645 квадратов. Также он зарегистрировал ружье BLAZER, где отметил, "для охоты".

У Марьяны Пиляк три земельных участка. Два в Сходнице (площадью 1200 и 500 м. кв.) и один в селе Ластивка (16 км от Сходницы).

Кроме того, женщина имеет в своей собственности:

  • кафе и два отеля с оздоровительными функциями в Сходнице;
  • квартиру во Львове на 100 кв.
  • участок с незавершенным строительством в Сходнице.

Напомним, ранее стало известно, что супруга должностного лица Укроборонпрома Виктора Перепелицы в 2014 году купила элитные апартаменты в небоскребе в Дубае, стоимостью почти в полмиллиона долларов США.

Также там расположен незадекларированный гостиничный номер супруги главы департамента гуманитарной и социальной политики Кабмина и члена антикоррупционной правительственной группы Виталия Коблоша, который стоит 331 тысячу долларов.

Украина
Львовская область
курорты
деньги
гостиницы
декларация

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