Чоловік мав відстрочку від служби та хотів з дитиною поїхати до Польщі, але його не випустили прикордонники

Пропускний пункт на кордоні України. Ілюстративне фото: УНІАН

Львівський окружний адміністративний суд визнав протиправною відмову прикордонників у виїзді за кордон батьку-одинаку, який мав відстрочку від мобілізації. Позивач намагався перетнути кордон України з Польщею через пункт пропуску "Шегині-Медика".

Про це повідомляється у Єдиному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Як з'ясувалось під час судового засідання, військовозобов'язаний чоловік, самотужки виховуючи дитину та маючи відстрочку від мобілізації, намагався перетнути кордон України з Польщею.

Чоловік надав на паспортний контроль військово-обліковий документ, дані про відстрочку від мобілізації, копію рішення суду про розірвання шлюбу, свідоцтво про народження дитини та довідку про склад сім'ї. Суддя підтвердила, що ці документи свідчать про самостійне утримання чоловіком дитини на підставі рішення суду.

Прикордонники відмовили йому у виїзді, посилаючись на відсутність необхідних документів для виїзду за кордон під час воєнного стану.

Чоловік вважав це рішення незаконним і звернувся до суду з позовом про його скасування.

Що вирішив суд

Суддя, розглядаючи справу, дослідила надані сторонами матеріали та аргументи. Представник прикордонного загону не подав відзиву на позовну заяву. Суддя зазначила, що представник прикордонного загону не вказав, які саме документи мав надати позивач для виїзду з країни. Враховуючи це, суд визнав рішення про відмову у перетині кордону протиправним і скасував його.

Нагадаємо, в Ужгороді ТЦК та Нацполіція провели масштабний рейд на ухилянтів в ресторанах та барах.

А в Дніпрі викрили лікарів, які допомагали чоловікам уникати мобілізації.