Мужчина имел отсрочку от службы и хотел с ребенком поехать в Польшу, но его не выпустили пограничники

Пропускной пункт на границе Украины. Иллюстративное фото: УНИАН

Львовский окружной административный суд признал противоправным отказ пограничников в выезде за границу отцу-одиночке, который имел отсрочку от мобилизации. Истец пытался пересечь границу Украины с Польшей через пункт пропуска "Шегини-Медика".

Об этом сообщается в Едином реестре судебных решений.

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Детали дела

Как выяснилось во время судебного заседания, военнообязанный мужчина, самостоятельно воспитывая ребенка и имея отсрочку от мобилизации, пытался пересечь границу Украины с Польшей.

Мужчина предоставил на паспортный контроль военно-учетный документ, данные об отсрочке от мобилизации, копию решения суда о расторжении брака, свидетельство о рождении ребенка и справку о составе семьи. Судья подтвердила, что эти документы свидетельствуют о самостоятельном содержании мужем ребенка на основании решения суда.

Пограничники отказали ему в выезде, ссылаясь на отсутствие необходимых документов для выезда за границу во время военного положения.

Мужчина считал это решение незаконным и обратился в суд с иском о его отмене.

Что решил суд

Судья, рассматривая дело, исследовала предоставленные сторонами материалы и аргументы. Представитель пограничного отряда не подал отзыва на исковое заявление. Судья отметила, что представитель пограничного отряда не указал, какие именно документы должен был предоставить истец для выезда из страны. Учитывая это, суд признал решение об отказе в пересечении границы противоправным и отменил его.

Напомним, в Ужгороде ТЦК и Нацполиция провели масштабный рейд на уклонистов в ресторанах и барах.

А в Днепре разоблачили врачей, которые помогали мужчинам избегать мобилизации.