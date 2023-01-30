Через відстутність електроенергії у Львові батьків просять тепліше одягати дітей до школи

У львівських школах на час вимкнення світла зникає тепло

Навчання у Львові в новому 2023 році розпочалось із численних повідомлень у соцмережах, де батьки скаржаться на температуру повітря у класах. Буває, що вона не сягає і 10 градусів. І якщо без електрики у світловий день ще так-сяк можна обійтись, то сидіти й писати 45 хвилин у холодному приміщенні фактично неможливо.

Про це скаржаться батьки школярів у фесйбук-групі на "Гарячу лінію міста Львова".

На "Гарячу лінію міста Львова" надходять скарги від батьків, що стосуються відсутності опалення на час вимкнення електроенергії. Зокрема йдеться про такі навчальні заклади, як: ліцей №81 на вулиці Мазепи, 1-а, ліцей імені Василя Стуса на Повстанській, 14, Львівська лінгвістична гімназія на вулиці Кирила і Мефодія, 17-а, школа №82 на вулиці Шафарика, 13 та №72 на вулиці Зубрівській,1.

За словами батьків, дітям доводиться сидіти вдягненими, як на вулиці, та мерзнути по декілька годин на день.

"В школі №82,що на вулиці Шафарика, 13, під час вимикання світла відсутнє і опалення. Діти сидять на уроках одягнені, як і на вулиці, в дуже холодних класах. Дуже мерзнуть, а також вже похворіли... Прохання якось допомогти нам у вирішенні цього питання", — пише Світлана Голик.

"В ліцеї 81, що на вулиці Мазепи, 1-а, під час вимикання світла вимикають опалення. Прошу забезпечити ліцей теплом під час вимикання електрики", — скаржиться Христина Лишак.

Також Тетяна Марусяк пише, що у ліцеї ім. Стуса завжди вимикають світло і опалення, а в класах по 13-15 градусів тепла.

Опалення

Начальник управління освіти Львівської міської ради Андрій Закалюк пояснює, що коли в навчальних закладах зникає електроенергія, заживити світлом всю школу, харчоблок, комп’ютери й прилади просто неможливо.

"Для цього потрібні генератори надзвичайно великої потужності. Інше питання — це опалення. Більшість шкіл підключені до тепломережі міста. Відповідно, коли на велику кількість часу виключається світло, котельні теж не мають енергії й тепло не подається. Навчальні заклади не є повністю незалежні, тому не можуть під'єднати генератор і забезпечити себе теплом. Опалення подається з котелень, з ТЕЦ.

Ситуація з електроенергією у всіх закладах різна. Просимо всіх з розумінням ставитись до цього, тепліше одягати дітей, коли є така потреба, бо все ж таки наш пріоритет — якісна освіта дітей", — каже він.

Андрій Закалюк наголошує, що кожен навчальний заклад міста має генератор, значну частину яких забезпечили благодійники.

"Генератори призначені для форс-мажорних обставин: світло в укриттях, заживлення інтернету, щоб діти могли зв’язатися з батьками. Також наші навчальні заклади є в другій черзі пунктів незламності, то в таких випадках генератори будуть використовувати для потреб мешканців (зарядки телефонів, нагрівання їжі тощо)", — розповідає начальник управління освіти.

Школи — пункти незламності

Додамо, раніше головний освітянин Львова повідомляв, що для 95% шкіл Львова закупили генератори та "буржуйки", тобто металеві печі, а тому у випадку надзвичайних ситуацій ці навчальні заклади використовуватимуть для роботи пунктів обігріву.

Окрім того, як раніше повідомляли у Львівській міській раді, навчальні заклади Львова отримали 39 генераторів з-за кордону. Їх придбали та доставили благодійники Ротарі клуб "Львів Інтернешенл" в межах міжнародній програми Rotari Multi District Disaster Response Grant у співпраці з ротарійцями США.

Нагадаємо раніше ми писали, як безпечно підключити та користуватися генератором. У ДСНС наголошують, що неправильне підключення електростанції може призводити до виходу з ладу обладнання або домашньої електропроводки, не говорячи вже про власну безпеку та безпеку навколишніх.