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Родителей просят теплее одевать детей: в школах Львова нет мощных генераторов

30 января 2023 22:02
0e07c513-51a7-4a2d-43ea-1bbc9cd0e400 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
Из-за отсутствия электроэнергии во Львове родителей просят теплее одевать детей в школу
Во львовских школах на время отключения света исчезает тепло
0e07c513-51a7-4a2d-43ea-1bbc9cd0e400 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Учеба во Львове в новом 2023 году началась с многочисленных сообщений в соцсетях, где родители жалуются на температуру воздуха в классах. Случается, что она не достигает и 10 градусов. И если без электричества в световой день еще кое-как можно обойтись, то сидеть и писать 45 минут в холодном помещении фактически невозможно.

Об этом жалуются родители школьников в фесйбук–группе на "Горячую линию города Львова"

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На "Горячую линию Львова" поступают жалобы от родителей, касающиеся отсутствия отопления на время отключения электроэнергии. В частности, речь идет о таких учебных заведениях, как: лицей №81 на улице Мазепы, 1-я, лицей имени Василия Стуса на Повстанческой, 14, Львовская лингвистическая гимназия на улице Кирилла и Мефодия, 17-я, школа №82 на улице Шафарика, 13 и №72 на улице Зубровской,1.

По словам родителей, детям приходится сидеть одетыми, как на улице, и мерзнуть по несколько часов в день.

"В школе №82, что на улице Шафарика, 13, при выключении света отсутствует и отопление. Дети сидят на уроках одеты, как и на улице, в очень холодных классах. Очень мерзнут, а также уже поболели... Просьба как-то помочь нам в решении этого вопроса", — пишет Светлана Голик.

"В лицее 81, что на улице Мазепы, 1-я, при выключении света выключают отопление. Прошу обеспечить лицей теплом при выключении электричества", — жалуется Кристина Лишак.

Также Татьяна Марусяк пишет, что в лицее им. Стуса всегда выключают свет и отопление, а в классах по 13-15 градусов тепла.

Отопление

Начальник управления образования Львовского городского совета Андрей Закалюк объясняет, что когда в учебных заведениях исчезает электроэнергия, заживить светом всю школу, пищеблок, компьютеры и приборы просто невозможно.

"Для этого нужны генераторы чрезвычайно большой мощности. Другой вопрос  это отопление. Большинство школ подключены к теплосети города. Соответственно, когда на большое количество времени выключается свет, котельные тоже не имеют энергии и тепло не подается. Учебные заведения не полностью независимы, поэтому не могут подключить генератор и обеспечить себя теплом.Отопление подается из котельных, с ТЭЦ.

Ситуация с электроэнергией во всех заведениях разная. Просим всех с пониманием относиться к этому, теплее одевать детей, когда есть такая потребность, потому что все же наш приоритет — качественное образование детей", — говорит он.

Андрей Закалюк отмечает, что у каждого учебного заведения города есть генератор, значительную часть которых обеспечили благотворители.

"Генераторы предназначены для форс-мажорных обстоятельств: свет в укрытиях, заживление интернета, чтобы дети могли связаться с родителями. Также наши учебные заведения есть во второй очереди пунктов несокрушимости, то в таких случаях генераторы будут использовать для нужд жильцов нагрев пищи и т.д.)", — рассказывает начальник управления образования.

Школы — пункты несокрушимости

Добавим, ранее главный педагог Львова сообщал, что для 95% школ Львова закупили генераторы и "буржуйки", то есть металлические печи, а потому в случае чрезвычайных ситуаций эти учебные заведения будут использовать для работы пунктов обогрева.

Кроме того, как ранее сообщали во Львовском городском совете, учебные заведения Львова получили 39 генераторов из-за границы. Их приобрели и доставили благотворители Ротари клуб "Львов Интернешенл" в рамках международной программы Rotari Multi District Disaster Response Grant в сотрудничестве с ротарийцами США.

Напомним, ранее мы писали, как безопасно подключить и пользоваться генератором. В ГСЧС отмечают, что неправильное подключение электростанции может приводить к выходу из строя оборудования или домашней электропроводки, не говоря уже о собственной безопасности и безопасности окружающих.

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