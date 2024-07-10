Графіки відключень світла у Львівській області 10 липня

Жінка зі свічкою в руках. Фото ілюстративне: twitter.com/ebphilipp

У середу, 10 липня, в Україні діятимуть погодинні графіки відключення світла. У Львівській області планові відключення електроенергії триватимуть з 00:00 до 24:00.

Про це у вівторок, 9 липня, повідомили у "Львівобленерго".

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Скриншот повідомлення "Львівобленерго"

Відключення світла на Львівщині 10 липня

У "Львівобленерго" оприлюднили графіки погодинних відключень. Згідно із цими графіками, усіх споживачів поділили на шість груп: 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2. Періоди відключень розділено по одній годині.

Графіки відключень у Львівській області на 10 липня

Громадян закликають економно використовувати електроенергію та не вмикати потужні електроприлади, щоб запобігти відключенням.

У НЕК "Укренерго" зазначили, що в період із 01:00 до 06:00 і з 10:00 до 13:00 обленерго застосувуватимуть дві черги відключень, а в решту годин задіють три черги. Живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежуватимуть.

Скриншот повідомлення НЕК "Укренерго"

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль спрогнозував, коли відключення світла стануть менш тривалими. На його думку, це може статися після 20 липня, коли на деяких об'єктах генерації завершать ремонтні роботи.

Також ми повідомляли, що в в Україні відключатимуть електроенергію за іншим принципом. НЕК "Укренерго" обіцяє справедливо розподіляти обмеження між регіонами.