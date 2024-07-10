Графики отключения света во Львовской области 10 июля

Женщина со свечой в руках. Фото иллюстративное: twitter.com/ebphilipp

В среду, 10 июля, в Украине будут действовать почасовые графики отключения света. Во Львовской области плановые отключения электроэнергии продлятся с 00:00 до 24:00.

Об этом во вторник, 9 июля, сообщили в "Львовоблэнерго".

Читайте также:

Скриншот сообщения "Львовоблэнерго"

Отключение света во Львовской области 10 июля

Во "Львовоблэнерго" обнародовали графики почасовых отключений. Согласно этим графикам, всех потребителей разделили на шесть групп: 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2. Периоды отключений разделены по одному часу.

Графики отключений во Львовской области на 10 июля

Граждан призывают экономно использовать электроэнергию и не включать мощные электроприборы, чтобы предотвратить отключения.

В НЭК "Укрэнерго" отметили, что в период с 01:00 до 06:00 и с 10:00 до 13:00 облэнерго будут применять две очереди отключений, а в остальные часы задействуют три очереди. Питание объектов критической инфраструктуры ограничивать не будут.

Скриншот сообщения НЭК "Укрэнерго"

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмигаль спрогнозировал, когда отключения света станут менее продолжительными. По его мнению, это может произойти после 20 июля, когда на некоторых объектах генерации завершат ремонтные работы.

Также мы сообщали, что в Украине будут отключать электроэнергию по другому принципу. НЭК "Укрэнерго" обещает справедливо распределять ограничения между регионами.