Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Без фонарей и павербанков не обойтись — как будут отключать свет во Львовской области сегодня arrow

Без фонарей и павербанков не обойтись — как будут отключать свет во Львовской области сегодня

10 июля 2024 00:15
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолий Слюсарь
Графики отключения света во Львовской области 10 июля
Женщина со свечой в руках. Фото иллюстративное: twitter.com/ebphilipp
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолий Слюсарь

В среду, 10 июля, в Украине будут действовать почасовые графики отключения света. Во Львовской области плановые отключения электроэнергии продлятся с 00:00 до 24:00.

Об этом во вторник, 9 июля, сообщили в "Львовоблэнерго".

Читайте также:
Как будут отключать свет во Львовской области 10 июля
Скриншот сообщения "Львовоблэнерго"

Отключение света во Львовской области 10 июля

Во "Львовоблэнерго" обнародовали графики почасовых отключений. Согласно этим графикам, всех потребителей разделили на шесть групп: 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2. Периоды отключений разделены по одному часу.

Отключение света во Львовской области 10 июля
Графики отключений во Львовской области на 10 июля

Граждан призывают экономно использовать электроэнергию и не включать мощные электроприборы, чтобы предотвратить отключения.

В НЭК "Укрэнерго" отметили, что в период с 01:00 до 06:00 и с 10:00 до 13:00 облэнерго будут применять две очереди отключений, а в остальные часы задействуют три очереди. Питание объектов критической инфраструктуры ограничивать не будут.

В НЭК "Укрэнерго" рассказали, как будут отключать свет 10 июля
Скриншот сообщения НЭК "Укрэнерго"

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмигаль спрогнозировал, когда отключения света станут менее продолжительными. По его мнению, это может произойти после 20 июля, когда на некоторых объектах генерации завершат ремонтные работы.

Также мы сообщали, что в Украине будут отключать электроэнергию по другому принципу. НЭК "Укрэнерго" обещает справедливо распределять ограничения между регионами.

Львов электроэнергия Львовская область Укрэнерго отключения света свет

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

8 июля 2024

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных