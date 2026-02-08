Графік відключення світла на 8 лютого — скільки не буде електрики у Львові

Дівчина зі свічкою під час відключень світла. Фото: freepik

У Львові та Львівській області 8 лютого діятимуть графіки відключення світла. Електроенергії не буде до 14 годин на добу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Львівобленерго.

Реклама

Читайте також:

Відключення світла у Львові 8 лютого

У неділю у Львові та на Львівщині діятимуть графіки відключень. Електроенергії не буде у всіх черг подекуди до 14 годин на добу:

1.1 — 12,5 год

1.2 — 12,5 год

2.1 — 14 год

2.2 — 13,5 год

3.1 — 11,5 год

3.2 — 13,5 год

4.1 — 10,5 год

4.2 — 12 год

5.1 — 11 год

5.2 — 10,5 год

6.1 — 12,5 год

6.2 — 14 год.

Графіки відключень світла у Львові. Фото: t.me/lvivoblenergo

Нагадаємо, у Києві 7 лютого світло вмикали лише на 1,5-2 години. Ситуація в енергосистемі країни залишається вкрай складною.

Вчора російські війська атакували підстанції та повітряні лінії 750 кВ і 330 кВ. Також було пошкоджено дві ТЕС на заході України.