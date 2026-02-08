Графік відключення світла на 8 лютого — скільки не буде електрики у Львові

Без світла 14 годин — графіки відключення у Львові сьогодні
Дата публікації: 8 лютого 2026 07:28
Дівчина зі свічкою під час відключень світла. Фото: freepik
У Львові та Львівській області 8 лютого діятимуть графіки відключення світла. Електроенергії не буде до 14 годин на добу.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Львівобленерго.
Відключення світла у Львові 8 лютого
У неділю у Львові та на Львівщині діятимуть графіки відключень. Електроенергії не буде у всіх черг подекуди до 14 годин на добу:
- 1.1 — 12,5 год
- 1.2 — 12,5 год
- 2.1 — 14 год
- 2.2 — 13,5 год
- 3.1 — 11,5 год
- 3.2 — 13,5 год
- 4.1 — 10,5 год
- 4.2 — 12 год
- 5.1 — 11 год
- 5.2 — 10,5 год
- 6.1 — 12,5 год
- 6.2 — 14 год.
Нагадаємо, у Києві 7 лютого світло вмикали лише на 1,5-2 години. Ситуація в енергосистемі країни залишається вкрай складною.
Вчора російські війська атакували підстанції та повітряні лінії 750 кВ і 330 кВ. Також було пошкоджено дві ТЕС на заході України.
