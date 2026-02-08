График отключения света на 8 февраля — сколько не будет электричества во Львове

Девушка со свечой во время отключений света. Фото: freepik

Во Львове и Львовской области 8 февраля будут действовать графики отключения света. Электроэнергии не будет до 14 часов в сутки.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Львовоблэнерго.

Отключение света во Львове 8 февраля

В воскресенье во Львове и Львовской области будут действовать графики отключений. Электроэнергии не будет во всех очередях иногда до 14 часов в сутки:

1.1 — 12,5 часов

1.2 — 12,5 часов

2.1 — 14 часов

2.2 — 13,5 часов

3.1 — 11,5 часов

3.2 — 13,5 часов

4.1 — 10,5 часов

4.2 — 12 часов

5.1 — 11 часов

5.2 — 10,5 часов

6.1 — 12,5 часов

6.2 — 14 часов.

Графики отключений света во Львове. Фото: t.me/lvivoblenergo

Напомним, в Киеве 7 февраля свет включали только на 1,5-2 часа. Ситуация в энергосистеме страны остается крайне сложной.

Вчера российские войска атаковали подстанции и воздушные линии 750 кВ и 330 кВ. Также были повреждены две ТЭС на западе Украины.