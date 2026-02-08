График отключения света на 8 февраля — сколько не будет электричества во Львове

Без света 14 часов — графики отключения во Львове сегодня
Ua ru
Дата публикации 8 февраля 2026 07:28
Девушка со свечой во время отключений света. Фото: freepik
Во Львове и Львовской области 8 февраля будут действовать графики отключения света. Электроэнергии не будет до 14 часов в сутки.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Львовоблэнерго.
Реклама
Читайте также:
Отключение света во Львове 8 февраля
В воскресенье во Львове и Львовской области будут действовать графики отключений. Электроэнергии не будет во всех очередях иногда до 14 часов в сутки:
- 1.1 — 12,5 часов
- 1.2 — 12,5 часов
- 2.1 — 14 часов
- 2.2 — 13,5 часов
- 3.1 — 11,5 часов
- 3.2 — 13,5 часов
- 4.1 — 10,5 часов
- 4.2 — 12 часов
- 5.1 — 11 часов
- 5.2 — 10,5 часов
- 6.1 — 12,5 часов
- 6.2 — 14 часов.
Напомним, в Киеве 7 февраля свет включали только на 1,5-2 часа. Ситуация в энергосистеме страны остается крайне сложной.
Вчера российские войска атаковали подстанции и воздушные линии 750 кВ и 330 кВ. Также были повреждены две ТЭС на западе Украины.
Читайте Новини.LIVE!
Реклама