Главная Львов Без света 14 часов — графики отключения во Львове сегодня

Без света 14 часов — графики отключения во Львове сегодня

Дата публикации 8 февраля 2026 07:28
График отключения света на 8 февраля — сколько не будет электричества во Львове
Девушка со свечой во время отключений света. Фото: freepik

Во Львове и Львовской области 8 февраля будут действовать графики отключения света. Электроэнергии не будет до 14 часов в сутки.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Львовоблэнерго.

Читайте также:

Отключение света во Львове 8 февраля

В воскресенье во Львове и Львовской области будут действовать графики отключений. Электроэнергии не будет во всех очередях иногда до 14 часов в сутки:

  • 1.1 — 12,5 часов
  • 1.2 — 12,5 часов
  • 2.1 — 14 часов
  • 2.2 — 13,5 часов
  • 3.1 — 11,5 часов
  • 3.2 — 13,5 часов
  • 4.1 — 10,5 часов
  • 4.2 — 12 часов
  • 5.1 — 11 часов
  • 5.2 — 10,5 часов
  • 6.1 — 12,5 часов
  • 6.2 — 14 часов.
Відключення світла у Львові 8 лютого
Графики отключений света во Львове. Фото: t.me/lvivoblenergo

Напомним, в Киеве 7 февраля свет включали только на 1,5-2 часа. Ситуация в энергосистеме страны остается крайне сложной.

Вчера российские войска атаковали подстанции и воздушные линии 750 кВ и 330 кВ. Также были повреждены две ТЭС на западе Украины.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
